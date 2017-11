Sebastian Vettel l'emporte au Brésil, Lance Stroll 16e

Sebastian Vettel a effectué un dépassement aux dépens de Valtteri Bottas dès le premier virage pour mener d’un bout à l’autre le Grand Prix de Formule 1 du Brésil, dimanche à Sao Paulo, tandis que le Québécois Lance Stroll a terminé au 16e rang.

Il s’agit d’une cinquième victoire pour le pilote de l’écurie Ferrari cette saison, et d'une première depuis le Grand Prix de Hongrie, le 30 juillet. Il compte 47 triomphes en carrière.

Le Finlandais Kimi Raikkonen a terminé troisième.

Des ennuis pour Stroll

Stroll, qui roulait en 14e position en fin de course, a vu l’un de ses pneus se délaminer, le forçant à effectuer un arrêt au puits. Il a terminé dernier parmi les concurrents qui ont terminé l’épreuve.

Son coéquipier Felipe Massa, qui effectuait ses derniers tours de piste devant ses partisans brésiliens, a quant à lui pris le septième échelon au classement final.

Hécatombe au premier tour

De nombreux incidents ont forcé la tenue de la voiture de sécurité dès la première boucle de l’épreuve.

Un premier contact impliquant Daniel Ricciardo, Stoffel Vandoorne et Kevin Magnussen a forcé l’abandon des deux derniers, tandis qu’un autre entre Romain Grosjean et Esteban Ocon a mis fin à la course du second. Ricciardo et Grosjean ont par ailleurs passé par les puits.

Lewis Hamilton, qui partait de la ligne des puits, a effectué une remontée pour finalement prendre la quatrième place au fil d’arrivée.