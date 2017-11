Michael Bisping remonte déjà dans l'octogone!

Même s'il a été suspendu 30 jours par la commission athlétique de New York (NYSAC) après avoir perdu par étranglement face à Georges St-Pierre lors de l'UFC 217, le 4 novembre dernier, Michael Bisping remontera dans l'octogone le 25 novembre.

Le Britannique de 38 ans a en effet accepté d'affronter Kelvin Gastelum (8-3) lors de l'UFC Fight Night 122, qui aura lieu à Shanghai, en Chine.

Ce gala avait perdu son combat principal plus tôt cette semaine en raison d'une suspension provisoire d'Anderson Silva pour potentielle infraction au règlement antidopage.

Bisping (20-8) pourra se battre malgré la suspension médicale de 30 jours de la NYSAC puisque l'événement aura lieu en sol chinois et non pas nord-américain.

Celui qui a perdu sa ceinture le 4 novembre face à GSP établira un record de l'UFC lors de son combat contre Gastelum avec une 29e apparition dans l'octogone.

