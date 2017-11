Lonzo Ball bat un record de LeBron James

La recrue des Lakers de Los Angeles Lonzo Ball a inscrit son nom dans le livre des records samedi soir en devenant, à 20 ans et 15 jours, le plus jeune joueur de l’histoire à réussir un triple double dans la NBA.

Ball a cumulé 19 points, 12 rebonds et 13 mentions d’assistance. Il a toutefois accompli l’exploit dans une défaite au compte de 98-86 face aux Bucks, à Milwaukee.

«Je m’en fous vraiment, s’est contenté de dire Ball au terme de la rencontre, dans des propos repris par le quotidien "Los Angeles Times". Nous avons subi la défaite. [Cette marque] ne signifie rien. Je voulais seulement gagner ce soir. Je croyais que nous étions en bonne position pour y arriver, mais ce ne fut pas le cas.»

L’entraîneur-chef des Lakers, Luke Walton, a d’ailleurs aimé le spectacle, même si sa troupe a été vaincue en territoire ennemi.

«Il faut demander à Zo, mais je crois que c’est une marque assez cool à avoir», a concédé l’instructeur.

Avec ce résultat, Ball a surpassé l’ancienne marque établie par nul autre que LeBron James, qui avait obtenu 20 points, 11 rebonds et 10 mentions d’assistances à 20 ans et 20 jours en 2005. La vedette des Cavaliers de Cleveland avait par ailleurs répété l’exploit trois jours plus tard.

Des débuts difficiles

Cette prestation arrive au bon moment pour Ball, qui connaît des moments difficiles depuis le début de la saison.

Le deuxième choix au total lors du plus récent repêchage de la NBA montre des moyennes par match de 9,1 points, 6,4 rebonds et 7,2 mentions d’assistance en 13 parties jusqu’ici, des résultats en deçà des attentes.

Son coéquipier Kyle Kuzma espère maintenant que le fait d’armes de Ball lui permettra de retrouver la confiance.

«Il a eu de la misère cette année, a dit Kuzma. Lorsqu’il a réussi son premier tir de trois points, il a sûrement obtenu un gain de confiance. J’étais heureux pour lui. Il est dans une disette depuis le début de l’année, alors c’est bon pour lui.»