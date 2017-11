Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 11 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

RANGERS 4 - Edmonton 2

OTTAWA 4 - Colorado 3

Toronto 4 - BOSTON 1

MONTREAL 2 - Buffalo 1 (prolongation)

Columbus 2 - DETROIT 1 (tirs de barrage)

NEW JERSEY 2 - Florida 1

Minnesota 1 - PHILADELPHIE 0

Chicago 4 - CAROLINE 3 (prolongation)

Islanders 5 - ST. LOUIS 2

NASHVILLE 5 - Pittsburgh 4 (tirs de barrage)

SAN JOSE 5 - Vancouver 0

Winnipeg 4 - ARIZONA 1

Les Sénateurs balaient la série suédoise (vidéo ci-dessus)

Les Sénateurs ont surmonté des déficits de 1-0, 2-1 et 3-2 et Mike Hoffman (2B) a marqué le but gagnant avec 6:37 à faire en troisième période pour finalement balayer la série suédoise de deux matchs contre l'Avalanche.

Hoffman a réussi son deuxième match de deux buts de la saison et a prolongé à huit sa série de matchs avec au moins un point, un sommet personnel.

Le natif de Stockholm Johnny Oduya a marqué le but égalisateur en troisième période. Son coéquipier et compatriote Erik Karlsson a récolté deux aides pour porter à sept sa séquence de matchs avec au moins un point.

Les Sénateurs sont devenus la deuxième équipe de l'histoire à surmonter trois déficits dans un match et l'emporter en temps réglementaire à l'extérieur de l'Amérique du Nord. L'autre équipe à avoir réussi pareil exploit est les Panthers en 2009, contre les Blackhawks en Finlande.

Pacioretty établit un record d'équipe

Le capitaine des Canadiens Max Pacioretty a marqué le 10e but de sa carrière en prolongation pour prendre le premier rang de l'histoire de l'équipe.

Depuis le début de la saison 2013-2014, Pacioretty est à égalité avec Alex Ovechkin au 1er rang pour les buts gagnants avec 37.

Une victoire à l’arraché du Canadien - TVA Sports

Zucker marque un 6e but consécutif pour le Wild

L'attaquant du Wild Jason Zucker a trouvé le fond du filet dans un troisième match consécutif et a ainsi marqué les six derniers buts des siens. Il s'agit de la plus longue séquence du genre dans l'histoire de l'organisation.

Il est aussi devenu le premier joueur de la LNH à réussir pareil exploit depuis Glen Murray, en 2004, avec les Bruins.

La plus longue séquence du genre dans l'histoire de la LNH est de sept buts, réussie par Cy Denneny, en 1921 avec les Sénateurs, et Brian Noonan, en 1991 avec les Blackhawks.

Les Rangers, les Maple Leafs et les Predators poursuivent sur leur lancée

Les rangers (9-7-2), les Maple Leafs (12-7-0) et les Predators (9-5-0) l'ont tous emporté pour prolonger leur séquence victorieuse respective.

Rick Nash (2B) a réussi son premier match de deux buts depuis le 21 novembre 2015 pour mener les Rangers à leur sixième victoire de suite. Henrik Lundqvist a mené les siens à la victoire dans chacun de ces matchs.

Patrick Marleau a marqué dans un troisième match consécutif pour aider les Maple Leafs à obtenir leur quatrième victoire de suite. Marleau a inscrit le 516e but de sa carrière pour dépasser Pierre Turgeon (515) au 38e rang de l'histoire.

Les Penguins ont surmonté des déficits de 3-1 et 4-3, mais Filip Forsberg (2A) a inscrit le but gagnant en tirs de barrage pour mener les Predators à leur quatrième victoire consécutive. Kyle Turris, acquis des Sénateurs le 5 novembre, a récolté deux points (1B, 1A) à ses débuts.