Les Devils remportent un festival offensif

L’attaquant des Devils du New Jersey Miles Wood a inscrit un tour du chapeau pour guider son équipe vers une victoire par le pointage de 7-5 face aux Blackhawks, dimanche au United Center de Chicago.

Les favoris locaux avaient pourtant pris les devants 4-1 après les 17 premières minutes de jeu.

Woods a terminé sa soirée de rêve avec une récolte de quatre points. Il s’agissait également de son premier tour du chapeau en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le tout premier choix du dernier encan de la LNH, Nico Hischier s’est aussi illustré en amassant trois points, dont un but.

Taylor Hall et Andy Greene ont pour leur part récolté un but et une mention d’aide chacun.

Brian Gibbons a été l’autre marqueur pour les visiteurs.

Du côté des Hawks, le défenseur Juan Rutta a mené les siens avec une récolte d’un but et deux mentions d’aide.

Les attaquants Artem Anisimov, Alex DeBrincat, Tanner Keron et Patrick Kane ont également fait scintiller la lumière rouge pour la formation de l’Illinois.

Le joueur de centre Nick Schmaltz termine quant à lui avec une récolte de deux mentions d’aide.

Le Québécois Corey Crawford a cédé six fois sur 25 tirs.

Le gardien Anton Forsberg a amorcé la troisième période pour Chicago et a permis un but sur 13 lancers.

À l’autre bout de la patinoire, Keith Kinkaid a repoussé 38 des 43 rondelles dirigées vers lui.