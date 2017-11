Les 49ers signent un premier gain cette année

Le porteur de ballon des 49ers Matt Breida est parvenu à inscrire un touché sur une course de 33 verges au dernier quart pour aider son équipe à vaincre les Giants de New York par la marque de 31-21 et ainsi remporter leur premier match de la saison, dimanche au Levi’s Stadium de San Francisco.

Breida a terminé la rencontre avec une récolte de 55 verges en neuf courses.

Le quart-arrière C.J. Beathard a complété 19 de ses 25 tentatives de passe pour un total de 288 verges, dont deux pour des touchés des 49ers (1-9).

Les receveurs Marquise Goodwin et Garrett Celek sont ceux qui ont inscrit les majeurs pour les favoris locaux.

Du côté des Giants (1-8), le quart-arrière Eli Manning a réalisé 28 passes, dont deux pour le touché et 273 verges.

Roger Lewis et Evan Engram ont marqué les majeurs pour la formation new-yorkaise.