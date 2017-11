Kim Boutin championne du 1000 m

Kim Boutin ne s’est pas contentée d’une seule médaille d’or ce week-end à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste présentée à Shanghai, en Chine. Après sa victoire au 500 m samedi, l’athlète a remporté le 1000 m devant sa compatriote Marianne St-Gelais, médaillée d’argent, dimanche.

Le Canada a aussi récolté le bronze au relais masculin à cette dernière journée de compétition.

Boutin et St-Gelais ont franchi la ligne d’arrivée tour à tour devant l’Italienne Arianna Fontana, troisième.

«C’est le processus derrière tout ça qui a été vraiment intéressant, a indiqué la médaillée d’or. Je suis restée calme et alerte en quart de finale, puis en demi-finale, ç’a été une grosse course. La finale a été excellente. Mon but était d’aller devant, mais de rester patiente pour voir les opportunités, alors je suis bien contente», a poursuivi Boutin.

«Je suis vraiment satisfaite. L’exécution était bonne et j’ai respecté le plan de départ que je m’étais donné pour mes 1000 m. Kim [Boutin] avait un très bon rythme en fin de course, puis je regardais derrière pour voir s’il y avait des filles, mais il semblait n’y avoir personne, donc je n’ai rien risqué. C’était une course un peu sans histoire en fait», a raconté St-Gelais.

Au relais masculin 5000 m, Samuel Girard, Charles Hamelin, Charle Cournoyer et Pascal Dion ont conclu sur la troisième marche du podium derrière les gagnants, les Américains John Celski, John-Henry Krueger, Keith Carroll et Thomas Insuk Hong, ainsi que les médaillés d’argent, les Sud-Coréens Park Se-yeong, Seo Yi-ra, Kwak Yoon-gy et Kim Do-kyoum.

«Les Coréens sont partis très rapidement et ça nous a un peu surpris, mais on s’est quand même bien adapté. On a rattrapé et on les a suivis», a fait savoir Girard.

Au relais féminin 3000 m, l’équipe canadienne représentée par les trois Québécoises Kim Boutin, Kasandra Bradette et Marianne St-Gelais ainsi que la Britanno-Colombienne Jamie Macdonald ont pris part à une finale très mouvementée où le quatuor canadien est passé par toutes les positions avant de recevoir une pénalité à l’arrivée et d'être disqualifié. «Catastrophe! J’ai frappé une fille au visage, c’est ce qui a fait en sorte qu’on a eu une pénalité», a dit St-Gelais.

C’est l’équipe coréenne qui a remporté le relais, alors que celles de la Chine et de l’Italie ont terminé deuxième et troisième.