Jets: «Lenny», en hommage à un vétéran de la Seconde Guerre mondiale

Les Jets de Winnipeg ont rendu hommage à un de leurs plus grands partisans, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale décédé l'an dernier, en nommant leur nouveau chien de sécurité en son honneur.

Len «Kroppy» Kropioski, un vétéran de 98 ans, a assisté à pratiquement toutes les parties des Jets à domicile depuis leur retour à Winnipeg en 2011, malgré qu'il résidait à environ 2 h 30 de route de l'aréna. Il avait auparavant été un fervent partisan de l'équipe, avant son déménagement vers Phoenix en 1996, a rapporté CTV News.

Lors des parties des Jets, son visage apparaissait régulièrement à l'écran géant, notamment lors de l'intonation de l'hymne national avant le début des parties.

Les Jets avaient lancé un concours pour trouver un nom pour leur nouveau chiot, qui est appelé à se joindre à l'équipe de chiens de sécurité du MTS Centre. Les partisans de l'équipe ont été nombreux à juger que nommer le chiot Lenny en l'honneur du vétéran était la meilleure chose à faire.

We'll never forget this magical moment back in March.https://t.co/rhOfqSbrhV