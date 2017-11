Jakub Jerabek dans le top 3

Le défenseur du Rocket de Laval Jekub Jerabek est dans une classe à part à sa première saison en Amérique du Nord.

Le Tchèque de 26 ans, qui a paraphé une entente d’une saison avec les Canadiens de Montréal en mai dernier, pointe au troisième rang de la Ligue américaine de hockey avec un différentiel de +12.

Il vient d’amasser cinq points en autant de matchs, dont deux performances de deux points, avec le club-école du Tricolore. Il revendique neuf aides et 10 points en 13 rencontres avec Laval.

Outre David Schlemko qui était prêté au Rocket pour des fins de conditionnement, pourrait-il être le premier défenseur de l’effectif à être rappelé par le grand club cette saison?

En 2016-2017, Jerabek a terminé au cinquième rang des défenseurs de la KHL avec 34 points (cinq buts et 29 aides) en 59 matchs avec le Vityaz de Podolsk.

Il a aussi participé à 308 matchs avec Plzen, de la Ligue élite tchèque, entre 2008 et 2016.

En plus des Canadiens, les Jets de Winnipeg, les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline étaient également dans la course pour obtenir ses services.

Son entente d’une saison à deux volets contient une clause qui lui permet de retourner en Europe.