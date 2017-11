Federer sans forcer contre Sock

Roger Federer a remporté dimanche son premier match des finales de l'ATP à Londres, en s'imposant en deux manches face à Jack Sock 6-4, 7-6 (4), no 9 mondial, lors de la première journée du tournoi de fin d'année.

Après une première manche à sens unique, le no 2 mondial a fait le travail pour renverser l'Américain dans une deuxième manche serrée.

Impérial sur son service, le Suisse n'a jamais été brisé et a gardé son calme dans le jeu décisif où il s'est imposé 7 points à 4 sans trembler.

Le second match de la journée opposera en soirée l'Allemand Alexander Zverev (no 4) au Croate Marin Cilic (no 5).

Le no 1 mondial, assuré de le rester à l'issue de la semaine londonienne, Rafael Nadal, entrera en lice lundi contre le Belge David Goffin (no 8).