Erik Karlsson, l’idole d’un peuple

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Erik Karlsson s’est imposé au fil des années comme l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, et il a profité de la série face à l’Avalanche du Colorado en Suède pour le prouver une fois de plus.

Le Suédois a récolté quatre mentions d’aide au cours des deux victoires du club canadien, dont une passe décisive en prolongation vendredi sur le filet victorieux de Mark Stone, à Stockholm, devant famille et amis.

«C’est une chose dont nous rêvions en grandissant, de pouvoir jouer devant les gens du pays», a mentionné au terme de la série le Suédois de 27 ans, dans des propos rapportés par le site officiel de la LNH.

«De pouvoir revenir et redonner un peu aux gens, puis d’obtenir ce genre d’accueil et voir que les gens te suivent toujours et savent qui tu es est une chose difficile à expliquer. C’est l’un des meilleurs sentiments au monde. Cette semaine a surpassé mes attentes.»

Pluie d’hommage

Karlsson a été sans contredit le joueur le plus acclamé par la foule lors de ce passage du circuit Bettman en Scandinavie. De l’avis de son entraîneur, cette dose d’amour est amplement méritée.

«Il est le meilleur défenseur au monde et c’est son pays, a clamé Guy Boucher. C’est un pays fier, un pays de hockey. Il y a eu plusieurs grands joueurs au fil du temps. Il fait certainement partie de ces grands noms malgré son jeune âge.»

«Il est devenu un gagnant et un leader. [Les Suédois] doivent être fiers de lui.»

Fraîchement acquis de l’Avalanche et disputant ses deux premiers matchs dans l’uniforme des Sénateurs en sol européen, Matt Duchene a lui aussi été très élogieux envers son capitaine.

«Il fait la bonne chose 95 % du temps. Même lorsqu’il effectue des jeux simples, ils se terminent dans le fond du filet. Il est incroyable. J’ai toujours apprécié le voir jouer, et je suis excité d’être maintenant son coéquipier.»