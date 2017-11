Dzemaili et la Suisse se qualifient

La Suisse, tenue en échec dimanche à Bâle par l'Irlande du Nord (0-0) et qui a tremblé jusqu'au bout, s'est qualifiée pour le Mondial-2018 en Russie grâce à sa victoire au match aller (1-0).

Victorieuse jeudi grâce à un pénalty généreux transformé par Ricardo Rodriguez, la Suisse se qualifie ainsi pour son 4e Mondial de suite.

Rodriguez, ce héros: buteur à Belfast jeudi, l'arrière latéral du Milan AC a sauvé la Nati, repoussant le ballon sur la ligne dans le temps additionnel alors que la gardien Sommer avait manqué sa sortie.

Dominatrice à l'aller, la Suisse a semblé ne pas savoir sur quel pied danser dimanche devant un parc Saint-Jacques de Bâle pourtant comble (36.500 spectateurs).

Mais comme en 2005 quand elle avait écarté la Turquie en barrages, l'équipe de Vladimir Petkovic, grâce à de meilleures qualités individuelles, a su tenir le résultat face à des Nord-Irlandais qui ont souvent abusé de longs ballons.

Pour espérer inverser le résultat, les Verts et Blancs avaient changé quatre joueurs et l'effet fut immédiat: Dallas et Washington mettaient la défense helvétique au supplice.

Le milieu de terrain Brunt obligeait Sommer à boxer le ballon dès la 3e minute puis Dallas enlevait trop son tir.

La Nati répondait aussitôt mais Seferovic, très mal inspiré avant d'être remplacé en fin de rencontre sous les sifflets, croisait trop sa tête. L'attaquant de Benfica ratait encore quelques demi-occasions et Shaqiri n'était pas mieux inspiré.

L'Irlande du Nord attaquait pied au plancher mais manquait une première occasion de revenir à hauteur sur l'ensemble des deux rencontres quand la tête de Washington frôlait les montants (54) avant que Rodriguez ne repousse dans le temps additionnel (90+2) sur sa ligne.

Même si la Nati a tremblé, sa qualification n'est pas imméritée, elle qui avait remporté ses neuf premiers matches de poule avant de s'incliner lors de l'ultime rencontre contre le Portugal (2-0), ce qui la condamnait ainsi à passer par les barrages.

En 2014 lors du Mondial au Brésil, la Suisse avait été éliminée en 8e de finale (1-0) par l'Argentine.