Des demandes faramineuses pour Roger Goodell

Le commissaire de la NFL Roger Goodell négocie actuellement une prolongation de contrat et ses demandes sont bien loin de faire l’unanimité chez les propriétaires des équipes.

Goodell serait en effet à la recherche d’un salaire annuel de 49,5 millions $, en plus de demander l’utilisation d’un jet privé à vie et d’une assurance pour sa famille et lui, également à vie. C’est le réseau ESPN qui a rapporté l’information, dimanche.

Le comité de la rémunération de la NFL doit par ailleurs tenir une conférence téléphonique pour discuter des demandes du commissaire, lundi.

«Ce montant pour Roger semble simplement trop élevé, a avancé un propriétaire cité par ESPN. C’est offensant. C’est déplacé.»

Le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, semble être parmi les dirigeants qui s’opposent aux conditions demandées par le commissaire. Il s’est dit prêt à poursuivre la ligue à ce sujet, mercredi.

L’entente actuelle de Goodell se termine à la fin de la présente saison.