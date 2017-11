Vadim Shipachyov fait le point

Le Russe Vadim Shipachyov, un ancien des Golden Knights de Vegas, a récemment pris sa retraite de la LNH et accepté un contrat avec le SKA de Saint-Pétersbourg, son ancien club dans la Ligue continentale de hockey. L’attaquant est revenu sur son expérience en Amérique du Nord.

Shipachyov a livré ses commentaires sur le site du SKA.

«Il n’y avait pas de problèmes avec l’entraînement, a souligné le joueur d’avant. Ils m’ont dit qu’ils comptaient sur moi. Avant la saison, le directeur général m’avait confié qu’il devait céder un joueur dans la LAH et que ce joueur allait être moi. Ils m’ont dit qu’une fois qu’ils auraient échangé un défenseur, je pourrais faire mes débuts dans la LNH.

«Ensuite, ils m’ont dit qu’ils n’ont pas eu le temps nécessaire pour régler le tout et que je devais jouer dans la LAH.»

Shipachyov a éventuellement été rappelé par les Golden Knights et le Russe a marqué à son premier match.

«Nous avons gagné, mais l’entraîneur m’a dit que je ne jouerais pas beaucoup pour le moment, a continué Shipachyov. Ils m’ont dit que tout était correct, mais que j’évoluerais sur le quatrième trio. Je n’avais pas besoin de jouer sur l’avantage numérique, je voulais simplement jouer toutes les parties.

«Le seul point positif était le groupe que nous avions. Il y avait de bons gars, mais ce n’était pas positif.»

Selon George McPhee, Shipachyov, auteur de 26 buts et 50 aides pour un total de 76 points en 50 matchs la saison dernière avec le SKA, n’était tout simplement pas assez bon – le pire joueur de centre de l’équipe, d’après ce qu’a déclaré le directeur général au Las Vegas Sun jeudi. Il ne voulait pas travailler sur son jeu dans la Ligue américaine (LAH).

«Il avait besoin d’en assimiler plus et de travailler sur son rythme de jeu, a dit McPhee. Nous étions prêts à travailler avec lui. Il avait besoin de temps pour jouer et voir s’il pouvait s’ajuster au rythme nord-américain, sur une patinoire plus petite. Il ne voulait pas le faire.»