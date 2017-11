Un placement sensationnel donne la victoire aux Dinos

Le botteur des Dinos de l'Université de Calgary, Nick DiFonte, pourrait bien paraître dans le prochain «Mission impossible» avec une capacité pareille à briller sous la pression.

Ses Dinos ont coupé l’herbe sous le pied des Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique de brillante façon, samedi, pour enlever la 81e Coupe Hardy par le pointage de 44-43.

Alors qu’il ne restait plus de temps au cadran, leur botteur a sorti un lapin de son chapeau en réalisant un placement d’une distance de 59 verges, le plus long placement réussi dans l’histoire du football universitaire canadien.

