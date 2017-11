Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 10 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Ottawa 4, COLORADO 3 (Prol.)

Florida 4, BUFFALO 1

TORONTO 3, Boston 2 (Prol.)

WASHINGTON 4, Pittsburgh 1

Carolina 3, COLUMBUS 1

DALLAS 5, NY Islanders 0

VEGAS 5, Winnipeg 2

Stone marque en prolongation pour donner la victoire aux Sens en Suède

Mark Stone a marqué à deux reprises dans l’affrontement face à l’Avalanche en Suède dont le but de la victoire en prolongation. Les deux formations croiseront à nouveau le fer samedi après-midi en Europe.

* Stone est devenu le quatrième joueur de l’histoire de la LNH à marquer un but en prolongation à l’extérieur du Canada ou des États-Unis. Tyler Kennedy (PIT), Ethan Moreau (CBJ) et Jack Johnson (LAK) avaient déjà réalisé l’exploit.

* Trois joueurs originaires de Stockholm se sont inscrits au pointage lors de cette rencontre: le défenseur des Sénateurs Fredrik Claesson a marqué son premier but de la saison tandis que son coéquipier Johnny Oduya et l’attaquant de l’Avalanche Gabriel Landeskog ont également récolté une mention d’aide.

* Mike Hoffman (0 but, 1 aide) a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à sept. Erik Karlsson (0 but, 2 aides) a également obtenu au moins un point lors des six dernières joutes.

Luongo au quatrième rang de l’histoire

* Le gardien des Panthers Roberto Luongo a effectué 24 arrêts pour récolter sa 455e victoire en carrière pour ainsi surpasser Curtis Joseph au 4e de l’histoire de la LNH à ce chapitre. Le Québécois n’est qu’à 29 victoires du troisième rang détenu par Ed Belfour. Martin Brodeur est le meneur de tous les temps avec 691 victoires suivi de Patrick Roy qui en a récolté 551.

* Le gardien des Capitals Braden Holtby a stoppé 27 rondelles pour récolter sa 200e victoire en 319 matchs en carrière. Olaf Kolzig a été le gardien le plus rapide de la franchise à signer sa 200e victoire, alors qu’il l’avait récolté en 301 matchs.

Les Maple Leafs se sauvent avec la victoire

James van Riemsdyk (2 buts) a égalé le pointage avec 1 minute à faire à la rencontre face aux Bruins et Patrick Marleau a donné la victoire à son équipe en prolongation. Marleau a ainsi marqué son 101e but gagnant en carrière (10 en prolongation) pour ainsi égaler la marque établie par Jarome Iginla au septième rang de l’histoire à ce chapitre. Jaromir Jagr est le meneur de tous les temps avec 135 buts gagnants en carrière.

* Les nouveaux membres du temple de la renommée ont reçu leur bague à l’occasion de cette rencontre. Six des sept nouveaux membres introduits cette saison étaient présents: Jeremy Jacobs, Paul Kariya, Teemu Selanne, Dave Andreychuk, Mark Recchi et Danielle Goyette. Clare Drake ne pouvait être présent.

Les Golden Knights récoltent une sixième victoire de suite à domicile

Les Golden Knights ont marqué au moins cinq buts dans un cinquième match cette saison pour prolonger leur séquence de victoires à domicile à six. Vegas est devenue la troisième équipe d’expansion de l’histoire de la LNH à avoir obtenu sa 10e victoire en 16 rencontres à sa première saison dans la LNH.

* Vegas devient également la deuxième équipe d’expansion à récolter six victoires consécutives à domicile à un moment dans sa saison inaugurale. Les Canucks avaient également réalisé l’exploit en 1970.

* Les Golden Knights ont marqué 57 buts cette saison ce qui est bon pour le troisième rang de tout le circuit Bettman à ce chapitre. Le Lightning (68) et les Maple Leafs (67) sont les deux seules équipes à avoir marqué plus de buts que Vegas depuis le début de la campagne.

Affrontements ce soir

Oilers @ Rangers (13h00)

Avalanche @ Senateurs (13h00)

Sabres @ Canadiens (19h00 à TVA Sports)

Maple Leafs @ Bruins (19h00)

Blue Jackets @ Red Wings (19h00)

Panthers @ Devils (19h00)

Wild @ Flyers (19h00)

Blackhawks @ Hurricanes (19h00)

Islanders @ Blues (20h00)

Penguins @ Predators (20h00)

Canucks @ Sharks (22h00)

Jets @ Coyotes (22h00)