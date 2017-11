Les Remparts se butent au jeune gardien Zachary Émond

Le gardien Zachary Émond semble prendre goût à tenir tête aux Remparts de Québec. Pour une deuxième fois de sa jeune carrière, Émond s’est dressé devant les hommes de Philippe Boucher qui se sont inclinés par la marque de 4-1 aux mains des Huskies de Rouyn-Noranda, samedi soir, au Centre Vidéotron.

Le portier de 17 ans, originaire de Saint-Cyprien dans le Bas-Saint-Laurent, a été fumant d’un bout à l’autre de la soirée, stoppant 42 des 43 tirs auxquels il a fait face, en route vers sa troisième victoire en carrière – une deuxième contre les représentants de la capitale. Émond n’a même pas bronché en fin de rencontre quand les Remparts bourdonnaient dangereusement dans l’espoir de rétrécir l’écart.

«J’avais une vingtaine de membres de ma famille dans les estrades, alors c’était une belle chance pour moi de garder les buts ici. Je savais que ça ne serait pas un match facile.»

«Les Remparts ont une bonne attaque, mais mes coéquipiers m’ont rendu la tâche facile en gardant les tirs vers l’extérieur. À Rouyn-Noranda, c’est bon pour ma progression et mon apprentissage, et j’ai pu le prouver ce soir [samedi]», a lancé le grand portier de 6 pi 3 po.

«Notre gardien a été excellent. L’autre équipe a mis de la pression et il méritait sa première étoile. Il était très heureux de pouvoir jouer dans un amphithéâtre comme ici [à Québec]. On a extrêmement confiance en lui», a poursuivi l’entraîneur-chef intérimaire des Huskies, David Lapierre, en l’absence de Gilles Bouchard, qui œuvre derrière le banc au Défi mondial des moins de 17 ans.

Légère fatigue

Seul Andrew Coxhead a été en mesure de tromper la vigilance d’Émond, un but qui a décoincé le pointage à 15 min 47 s du deuxième engagement. Les Huskies ont ensuite enfilé quatre buts successifs, dont deux de Mathieu Boucher qui a profité d’un filet désert sur son dernier succès. Rouyn-Noranda avait été écrasé 7-2 la veille à Boisbriand.

«On a fait face à un bon gardien hier [vendredi]. Ça fait longtemps qu’on entend parler de ce jeune qui est prêt à être numéro un bientôt. J’ai de la misère à blâmer notre équipe. On a "challengé" une couple de gars après la deuxième, mais honnêtement, avec 43 lancers, dans un trois en trois et contre une bonne équipe...»

«Ils sont systématiques. Gilles Bouchard n’est pas là, mais son empreinte est là. Ils sont bien organisés. On s’est fait battre par un club qui nous ressemble un peu. Puis, il ne faut pas cacher qu’avec un trois en trois, avec le premier match sur la route, ça peut être éreintant», a reconnu le grand patron des Remparts, Philippe Boucher.

En vitesse

Rappelé à la dernière minute, le défenseur Marc-Olivier Alain a revêtu l’uniforme des Remparts, formant une paire avec Gabriel Villeneuve. Âgé de 17 ans, Alain, un choix de première ronde des Islanders de New York en 2016, s’aligne cette saison avec les Dynamiques de Sainte-Foy au niveau collégial.

«Un trois en trois pour un jeune joueur comme [Braeden] Virtue, c’est beaucoup [...] Et si on veut voir Alain, il faut le faire jouer à un moment donné. Ce sera un peu plus compliqué quand Picco et Dajcar reviendront. J’ai aimé ce que j’ai vu, c’est un gars qui n’est pas loin de pouvoir jouer junior majeur», a expliqué le pilote des Québécois.

Chez les Huskies, l’attaquant Guillaume St-Pierre disputait un deuxième match consécutif à la suite de son rappel. Le natif de Saint-Augustin, qui a jadis appartenu aux Remparts, a récolté 15 points en 14 matchs avec les Cobras de Terrebonne dans la Ligue junior AAA. Les Remparts pourront enfin souffler cette semaine alors qu’ils n’ont qu’un seul duel à l’affiche, soit vendredi prochain devant leurs partisans, contre Shawinigan. Ils seront d’ailleurs en congé d’entraînement dimanche et lundi.