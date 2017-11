Les Canadiennes s’inclinent pour la première fois

Les Canadiennes de Montréal n’ont su profiter de leurs chances et ont permis deux buts lors du troisième engagement pour finalement s’incliner pour la première fois cette saison, par le pointage de 3-1 face au Red Star de Kunlun, samedi au Centre Bell.

Il s’agit d’une première défaite en cinq parties cette saison pour la formation qui évolue dans la Ligue canadienne de hockey féminin (CWHL).

C’était la première fois dans l’histoire du Centre Bell qu’une équipe chinoise foulait la glace.

Manque d’opportunisme

La troupe de Dany Brunet a bénéficié de six avantages numériques, mais n’a su faire mouche. Les Canadiennes ont notamment attaqué à cinq contre trois en début de match, mais elles n’ont même pas été en mesure de décocher un tir sur la cage de Yuqing Wang.

«On n’a tout simplement pas tiré au but. Quand tu ne décoches pas de lancers au filet, tu n’as aucune chance de marquer, a souligné l’attaquante Ann-Sophie Bettez à la suite de la défaite. Il faut garder les choses simples quand on connaît des moments difficiles.»

Dans la victoire, Wang a repoussé 23 des 24 rondelles dirigées vers elle. L’attaquante Erinn Noseworthy a été la seule des Canadiennes à déjouer sa vigilance.

De l’autre côté, le Red Star a profité d’une supériorité numérique pour inscrire leur premier filet de la rencontre. C’est la défenseure Melanie Jue qui s’est jointe à l’attaque et qui a récupéré une rondelle laissée libre derrière la gardienne Emerance Maschmeyer pour niveler la marque.

But controversé

Avec moins de dix minutes à faire au troisième engagement, le Red Star a doublé son avance avec un filet pour le moins controversé. L’attaquante Kelli Stack s’est présentée en échappée et en effectuant une feinte, la joueuse est rentrée en contact avec la gardienne. La rondelle a finalement traversé la ligne rouge et le but a été accordé après consultation des arbitres.

Maschmeyer a terminé sa soirée de boulot en permettant trois buts sur 21 tirs.

La revanche dès dimanche

Les Canadiennes auront la chance de se reprendre dès dimanche lors du deuxième match de la «Super Série» face au Red Star. La formation montréalaise compte bien se reprendre pour leur performance plutôt décevante de samedi.

«On n’est pas satisfaite du résultat d’aujourd’hui [samedi], mais l’important, c’est d’apprendre de cette défaite et d’apporter les correctifs nécessaires pour remporter les deux derniers matchs de cette série face à l’équipe chinoise», a exprimé Bettez.

«C’est certain que dimanche, on va vouloir leur montrer qu’on bien meilleures que ça. On est une équipe qui donne normalement beaucoup plus de combativité et c’est sûr que le résultat de demain [dimanche] sera différent», a réitéré l’attaquante d’origine française des Canadiennes, Lore Baudrit.

La rencontre de dimanche se déroulera à l’aréna Michel Normandin du Complexe Sportif Claude-Robillard. La dernière joute entre les deux formations aura lieu mardi, toujours du côté de Montréal.