Joshua Ho-Sang rappelé d’urgence par les Islanders

Les Islanders de New York ont procédé au rappel d’urgence de l’attaquant Joshua Ho-Sang en provenance de leur club-école des Sound Tigers de Bridgeport, samedi.

Ce rappel survient au lendemain d’une défaite de 5-0 face aux Stars de Dallas dans laquelle l’attaquant québécois Anthony Beauvillier a dû retraiter au vestiaire. Ce dernier a bloqué deux tirs avec sa jambe droite avant de quitter la patinoire.

Ho-Sang a disputé six matchs dans la filière des Islanders cette saison, récoltant six points, dont deux buts. Il a également amassé quatre mentions d’aide en six parties, avec les Islanders.

Le Canadien de 21 ans a pris part à 27 rencontres dans la Ligue nationale. Il a touché la cible quatre fois en plus d’ajouter 10 aides, pour 14 points.