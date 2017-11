Claude Julien : «C’était inquiétant...»

Claude Julien ne tarit pas d’éloges à l’endroit de son capitaine, Max Pacioretty. Mais le pilote des Canadiens de Montréal n’a pas aimé le début du match face aux Sabres de Buffalo, samedi.

L’entraîneur-chef a dit après la victoire de 2-1 en prolongation qu’il a trouvé que ses hommes faisaient preuve d’un peu de mollesse sur la glace devant la pire équipe de l'Est, qui a joué la veille.

«J’ai trouvé qu’on était un peu à plat (flat). Pendant les deux premières périodes, c’était inquiétant. On a au moins réussi à se relever en troisième. On a joué beaucoup mieux et on a trouvé le moyen de gagner», a-t-il analysé.

«Ce n’est pas toujours beau.»

