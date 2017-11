Beaucoup de frustration chez les Sabres

Ça devait être l’année de la relance, celle où les Sabres de Buffalo devaient donner des indices que les jours meilleurs approchaient. Après six ans sans séries éliminatoires, on estimait pouvoir commencer à y rêver.

Or, c’est loin d’être la situation à laquelle on s’attendait à Buffalo. Avant cette première visite de la saison au Centre Bell, les Sabres pointaient au tout dernier rang de l’Association de l’Est avec une faible fiche de 5-9-2.

Quelques heures avant leur arrivée à Montréal, les Sabres avaient baissé pavillon 5-1 contre les Panthers de la Floride. Un revers qui a fait sauter la marmite de Jack Eichel.

«Je n’aime pas mon jeu, a raconté Eichel au Buffalo News, dans les minutes suivant ce revers. Oui, je suis frustré. C’est évident que je ne produis pas. Je ne sens pas que j’ai un impact. C’est difficile, c’est frustrant, vous savez.»

On peut comprendre l’attaquant de 21 ans de se sentir inutile, lui qui n’a pas touché la cible à ses sept dernières rencontres (avant celle de samedi).

D’autant plus que le jeune homme a signé, le mois dernier, une prolongation de huit ans qui lui rapportera un total de 80 millions $ à compter de l’an prochain.

«Il ne doit pas trop y penser. Parfois, quand tu te mets trop de pression, tu serres ton bâton un peu trop ou tu veux tout faire seul. C’est bon qu’il se mette de la pression, mais ce n’est pas l’affaire d’un seul joueur. C’est toute l’équipe qui doit se regrouper», a déclaré Jason Pominville, à l’arrivée des Sabres au Centre Bell.

Encore du temps pour progresser

D’ailleurs, le choix de premier tour des Sabres (deuxième au total) en 2015 n’est pas le seul à être habité par cette impression inconfortable.

«C’est un sentiment général. On doit se sortir du modèle d’alternance entre les victoires et les défaites», a indiqué Pominville, compagnon de trio d’Eichel.

«Tu ne peux pas avoir de succès dans cette ligue quand tu joues de la façon dont on le fait. On joue un peu trop mollement, on commet trop de revirements. Notre structure défensive peut être vraiment bonne comme elle peut être totalement absente. C’est ce qui est frustrant.»

Acquis du Wild du Minnesota, en compagnie de Marco Scandella, au cours de l’été, le Repentignois ne s’attendait pas à un début de saison aussi corsé pour son retour avec les Sabres.

«Je ne pensais pas qu’on serait où l’on se trouve présentement. Sans vouloir trouver d’excuses, on a perdu plusieurs défenseurs pendant quelque temps. Ça a affecté notre profondeur, a-t-il expliqué. Je pensais que c’est une saison où on allait faire du progrès. Les gars commencent à ressentir de la frustration, mais il reste encore beaucoup de temps. On va se regrouper. On a le temps de s’en sortir.»

Le retour de Nathan

Parlant de retour, c’était la première fois que Nathan Beaulieu foulait la glace du Centre Bell depuis la transaction l’ayant fait passer aux Sabres, le 17 juin dernier.

«Pour avoir parlé à d’autres joueurs, il semble que ce soit toujours étrange d’affronter ses anciens coéquipiers. Je me souviens d’avoir soupé avec Shea (Weber), l’an dernier, la veille de son retour à Nashville. Je ne l’avais jamais vu aussi inconfortable et nerveux. »

Beaulieu a fait partie des arrières blessés mentionnés par Pominville. Ce match contre le Canadien était son deuxième depuis son retour au jeu. Une blessure au haut du corps lui a fait rater sept rencontres.

«C’est difficile de qualifier mon début de saison. J’ai joué huit matchs avant de rater trois semaines d’activités. Mais, me voici de retour en santé et prêt à faire face à la musique.»