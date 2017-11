Une belle recrue pour Laval

Jean-Philippe Pépin poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Le bloqueur du campus Notre-Dame-de-Foy a fait connaître sa décision vendredi. «J’ai fait quelques visites, mais mon choix final s’est fait entre Laval et Montréal, a mentionné Pépin. Je suis un gars de Québec et j’ai grandi en regardant le Rouge et Or. J’ai un sentiment d’appartenance à Québec et je réalise un rêve de petit gars en me joignant au Rouge et Or. J’ai aussi visité Sherbrooke et Ottawa, mais je voulais demeurer à Québec. La présence d’une quinzaine de finissants de CNDF de l’an dernier à Laval m’a aussi influencé un peu.»

«Sur le plan football, j’aurais eu pas mal les mêmes chances de faire ma place à Laval et Montréal, poursuit le gaillard de 6 pi 4 po et 270 livres. Je rentre à l’université en janvier. Je ne peux pas encore m’avancer sur mes chances de voir du terrain parce que je n’ai pas encore pratiqué avec l’équipe. Je vais apprendre des vétérans.»

Un des meilleurs joueurs de ligne

Blessé à une cheville contre les Élans de Garneau, Pépin a raté deux parties avant de revenir lors du dernier match de la saison face aux Phénix d’André-Grasset et dans les séries éliminatoires face aux Cheetahs de Vanier.

«Je n’étais pas à cent pour cent quand je suis revenu au jeu, mais ce n’est pas une blessure sérieuse, a raconté le futur étudiant en génie électrique. Ce n’est pas grave et je serai prêt pour l’entraînement d’hiver du Rouge et Or.»

Considéré comme un des meilleurs joueurs de ligne du circuit collégial par son entraîneur-chef Marc-André Dion en début de saison, Pépin n’a pas eu l’occasion de s’illustrer autant que souhaité en raison de sa blessure et d’une attaque terrestre timide, mais le pilote du CNDF n’est pas inquiet.

«Jean-Philippe n’est pas le plus pesant, mais c’est un gars très bon en protection de passe et dont le style va convenir parfaitement au football universitaire à trois essais où le jeu aérien est à l’honneur, a expliqué Dion. Il possède une bonne technique. Il me fait penser à Karl Lavoie.»

Joueur étoile avec le Rouge et Or, les Élans de Garneau et les Condors de Saint-Jean-Eudes, Lavoie a été un choix de première ronde (9e au total) des Stampeders de Calgary en 2015.

À la retraite en raison d’une blessure, il s’est joint au personnel d’entraîneurs des Condors.