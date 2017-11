Temple de la renommée du hockey: début des festivités à Toronto

Les festivités entourant l’intronisation des nouveaux membres du Temple de la renommée du hockey ont été lancées, vendredi, à Toronto.

Les joueurs Dave Andreychuk, Danielle Goyette, Paul Kariya, Mark Recchi et Teemu Selanne, ainsi que l’entraîneur Clare Drake et le bâtisseur Jeremy Jacobs seront officiellement intronisés lundi. D’ici là, plusieurs activités sont prévues tout au long de la fin de semaine à Toronto. Les futurs membres ont d’abord rencontré la presse pour livrer leurs impressions sur leur carrière et l’honneur qui leur est réservé.

«En tant que joueur, c’est le plus grand honneur qu’on peut recevoir. C’est avec beaucoup d’humilité que je suis ici cette fin de semaine. Et je suis heureux de partager ce moment avec les autres gars. Nous avons tous vécu des expériences similaires», a expliqué Selanne en entrevue avec le réseau Sportsnet.

«Quand je regarde en arrière, j’ai le sentiment d’avoir été très chanceux d’avoir été entouré d’autant de personnes extraordinaires. Je n’aurais jamais pu faire ça tout seul», a ajouté le Finlandais, qui a disputé 18 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et remporté la coupe Stanley en 2007 avec les Ducks d’Anaheim.

Pour Kariya, cet honneur est certainement le plus grand qu’il ait reçu. «C’est quelque chose que je n’aurais jamais même espéré. C’est une expérience incroyable et je profite de chaque minute», a dit le Canadien en entrevue à Sportsnet.

«Je suis vraiment fier de ce que j’ai accompli dans le hockey. Lorsqu’on vit une expérience comme celle-ci, ça nous donne l’occasion de regarder en arrière et de se remémorer tous les souvenirs. Quand je regarde en arrière, je ne pense pas au nombre de commotions cérébrales que j’ai eues ou les blessures que j’ai eu à surmonter pour revenir au jeu. Je me souviens des moments passés sur la glace, quand j’étais en santé», a poursuivi Kariya, qui a joué neuf saisons avec les Mighty Ducks d’Anaheim.