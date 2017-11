Patinage de vitesse : le Canada parfait

L’équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste a qualifié six places sur une possibilité de six dans les rondes finales du 1000 mètres, vendredi, lors de la Coupe du monde de l’ISU présentée à Shanghai.

Les Québécois Samuel Girard, Charles Hamelin et Charle Cournoyer, chez les hommes, de même que Kim Boutin, Marianne St-Gelais et Valérie Maltais, du côté féminin, se sont tous qualifiés pour les épreuves du tour ultime prévues dimanche.

Cournoyer a terminé deuxième de sa vague en qualifications, à l'instar de Girard et de St-Gelais. Les trois autres patineurs ont tous remporté leur course respective.

«Le 1000 m est une distance où je me sens relativement à l'aise et j'ai quand même réussi à faire la course que je voulais, a indiqué Cournoyer dans un communiqué de Patinage Canada. Je me sentais bien et je suis prêt à attaquer la fin de semaine.»

Les relais en demi-finale

Le relais canadien masculin, composé de Girard, Cournoyer, Charles et François Hamelin a terminé premier de sa vague de qualification, devant les États-Unis et le Kazakhstan, pénalisé. Il disputera ainsi les demi-finales, samedi.

«Ç'a été un relais correct, mais il y a certaines petites choses qu'il va falloir corriger pour la demi-finale, a déclaré Cournoyer. Aujourd'hui [vendredi], on n'en a pas payé le prix parce que les autres équipes étaient plus occupées à batailler entre elles qu'à se préoccuper de nous. On a donc eu la vie relativement facile. Mais on connaît les aspects qu'il faut corriger, c'est clair dans notre tête, alors on s'en va dans la bonne direction pour la suite de la fin de semaine.»

Au relais féminin, Maltais, Boutin, Kasandra Bradette et Jamie Macdonald ont permis au pays de terminer au deuxième rang de sa vague, derrière les Pays-Bas. Les Canadiennes sont qualifiées pour les demi-finales de samedi.

«Ç'a été une très bonne course, nous avons patiné à l'avant en compagnie des Néerlandaises et effectué quelques bons dépassements, tandis que nos échanges ont été très bons, a noté Macdonald. Il y a eu un peu de contact à la fin avec une patineuse néerlandaise, mais la prochaine fois, nous trouverons un tracé différent pour éviter que ça arrive de nouveau.»

Les rondes finales du 500 m et du 1500 m auront également lieu samedi.