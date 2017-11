Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 9 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Edmonton 3, NEW JERSEY 2 (Prol.)

PHILADELPHIE 3, Chicago 1

Minnesota 3, MONTRÉAL 0

ST. LOUIS 3, Arizona 2 (Fus.)

CALGARY 6, Detroit 3

ANAHEIM 4, Vancouver 1

Tampa Bay 5, LOS ANGELES 2

Jagr marque son premier de la saison

Jaromir Jagr (1 but, 1 aide) a marqué son premier but avec les Flames pour permettre aux siens de signer une quatrième victoire en cinq matchs. Johnny Gaudreau (2 buts, 1 aide) a notamment prolongé à 6 sa séquence de matchs avec au moins un point. Il s’agissait pour Jagr d’un 540e match de deux points et plus. Il est le deuxième meilleur joueur de l’histoire à ce chapitre derrière Wayne Gretzky (824).

* Jagr a enregistré deux points lors d'un même match pour une quatrième fois depuis qu’il a fêté ses 45 ans en février dernier. Seuls deux autres joueurs ont réalisé l’exploit à cet âge – Gordie Howe (6) et Chris Chelios (1). Howe est le seul à avoir obtenu trois points lors d’un même match à 45 ans (2 novembre 1979).

* Jagr a obtenu une mention d’aide sur le premier but de la carrière de Mark Jankowski. Le vétéran tchèque a déjà participé 12 fois au premier but d’un joueur dans la LNH. Il l'avait pour la dernière fois le 18 octobre 2017, alors que Dan Girardi avait marqué son premier but dans la grande ligue.

* Gaudreau (6 buts, 16 aides) est le meilleur pointeur des Flames à l’heure actuelle. Il a récolté au moins un point dans 13 des 16 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent.

Stamkos et Kucherov toujours aussi dominants

Nikita Kucherov (1 but, 2 aides) et Steven Stamkos (1 but, 1 aide) ont chacun obtenu plusieurs points pour un deuxième match consécutif permettant au Lightning d’enregistrer une troisième victoire de suite.

* Stamkos (8 buts, 22 aides) est devenu le deuxième joueur dans les 11 dernières saisons à obtenir au moins 30 points à ses 17 premiers matchs de la saison après Evgeni Malkin (7 buts, 23 aides en 2008-2009).

* Nikita Kucherov mène tous les joueurs de la LNH avec 16 buts depuis le début de la campagne. L’an dernier, le Russe avait marqué 40 buts et obtenu 85 points, son plus haut total en carrière. Il avait marqué son 16e but le 7 janvier à son 34e match de la saison.

Un premier but émouvant pour Boyle

L’attaquant des Devils Brian Boyle a vécu un moment chargé en émotions, jeudi soir, lorsqu’il a marqué son premier but de la saison.

Le vétéran, qui a récemment appris qu’il était atteint de la leucémie myéloïde chronique, a effectué un retour au jeu le 1er novembre. À son cinquième match, il a finalement marqué.

Un premier but émouvant pour Brian Boyle - TVA Sports

«Je n’ai jamais pleuré après avoir marqué un but», a-t-il expliqué, en entrevue lors d’un entracte.

«Les gars, mon épouse, mes enfants, ils sont passés à travers beaucoup de choses (depuis le diagnostic)... mes parents, mes frères et sœurs... c’est une belle sensation.»

Zucker récolte son premier tour du chapeau en carrière

Jason Zucker a marqué les trois buts du Wild pour aider la formation du Minnesota à signer une première victoire en 4 matchs.