Les clubs chinois, une progression pour le hockey féminin

Le hockey féminin prend de l’expansion, et les joueuses des Canadiennes de Montréal sont bien heureuses de voir la Chine prendre sa place, autant dans la Ligue canadienne de hockey féminin (CWHL) que sur la scène internationale.

Outre le Red Star de Kunlun, que la formation montréalaise affrontera dans une série de trois matchs en fin de semaine, les Rays de Vanke figurent également parmi les équipes d’expansion basées en Chine qui se sont ajoutées à la CWHL pour entamer la saison.

Ces ajouts semblent profiter à la ligue comme au marché chinois, selon les athlètes des Canadiennes.

«Ça donne de la visibilité et un financement dont on avait besoin pour continuer de faire rouler la ligue tout en la gardant rentable, a affirmé la défenseure Cassandra Poudrier. C’est un résultat gagnant pour les deux côtés, car la Chine tente de se préparer pour les prochains Jeux olympiques.»

«Si on regarde ça d’une perspective plus large, on veut agrandir le monde du hockey féminin au niveau mondial, a ajouté l’arrière Cathy Chartrand, qui mène l’équipe au chapitre des points, avec six en quatre matchs. On sait que les États-Unis et le Canada sont des puissances, mais on veut amener cette passion et ce développement à travers le monde.»

Un effort de la Chine

Pékin sera l’hôte des Jeux olympiques d’hiver en 2022. La création du Red Star, qui a signé un contrat de cinq ans cet été avec la CWHL, semble s’inscrire dans une démarche pour préparer l’équipe nationale de hockey et mousser la popularité du hockey en Chine.

Un peu plus de quatre ans s’écouleront d’ici ces Olympiades, et de l’avis de Chartrand, la période est trop courte pour voir un vrai bond en avant des équipes asiatiques.

«2022, c’est un petit peu tôt, a-t-elle concédé. Tu veux avoir le plus de jeunes possible assister aux matchs, pour qu’elles s’inscrivent ensuite au hockey. Ça part du bas de l’échelle. Nous n’aurons pas des joueuses qui vont commencer à jouer à l’âge de 15 ans pour devenir des vedettes. Mais dans l’avenir, il y a du potentiel.»

La visite de Kunlun offre également une chance aux joueuses canadiennes de voir jouer de plus près les athlètes asiatiques qui pourraient prendre part au tournoi olympique. Pas moins de 10 joueuses du Red Star sont originaires de Chine.

«On a regardé ce qu’ils ont fait cette saison, a dit Chartrand. Ils ont bien fait contre Calgary et contre Markham. Ce sera de très bons matchs. [Les Chinoises] sont de très bonnes patineuses et elles sont en très bonne forme physique. Elles doivent développer leur sens du hockey.»

Quoi qu’il en soit, les Canadiennes connaissent un début de saison parfait, n’ayant pas subi la défaite à leurs quatre premiers matchs. Seul l’Inferno de Calgary, qui a toutefois disputé deux parties de plus, les devance au classement.

«On ne peut pas se plaindre d’avoir quatre victoires en autant de matchs, mais il y a également beaucoup de choses qu’on doit améliorer, a avancé Poudrier. Nous savons que certains détails, qui ne nous ont rien coûté jusqu’à maintenant, pourraient coûter cher rendues en séries.

Le premier affrontement aura lieu samedi après-midi, au Centre Bell. Les deux autres duels se dérouleront à l’aréna Michel-Normandin, dimanche et mardi.