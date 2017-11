LeBron James, le prochain propriétaire des Cavaliers?

Le nom de LeBron James risque d’être associé aux Cavaliers de Cleveland encore longtemps, puisque le joueur-vedette n’a pas fermé la porte à un éventuel achat de l’équipe après sa retraite sportive.

L’ailier, qui a engendré des revenus de 86 millions $ en 2017 selon le magazine «Forbes», a en effet révélé au site The Athletic qu’il mettait à jour son profil financier dans l’espoir de faire une offre d’achat pour une équipe de la NBA.

«Si une occasion se présente, que ma situation financière le permet et que j’ai les bonnes personnes autour de moi, certainement», a indiqué James, dans des propos repris par The Athletic, jeudi.

«Mais qui dit que Dan [Gilbert, le propriétaire majoritaire des Cavaliers] va vendre? La relation en demeure une de type joueur-propriétaire pour l’instant. Je crois que si j’en arrive à ce point et qu’une discussion est nécessaire, elle aura lieu. Mais ce n’est pas le cas pour le moment.»

James a été nommé quatre fois le joueur le plus utile de la NBA, en plus de savourer trois championnats.

Une saison difficile

James a toutefois de bonnes raisons de se concentrer sur le moment présent, puisque les Cavaliers, finalistes de la NBA en 2017, connaissent une saison difficile jusqu’à présent. Le club de l’Ohio montre un piètre dossier de 5-7 bon pour le 11e rang de l’Association de l’Est.

Ils doivent composer avec l’absence d’Isaiah Thomas, acquis des Celtics de Boston en retour de Kyrie Irving au mois d’août. Thomas est tenu à l'écart en raison d’une blessure à la hanche subie lors des dernières séries éliminatoires.

Même si son retour est prévu vers le 1er janvier, le meneur a affirmé qu’il se sentait de mieux en mieux.

«Je me sens bien, a-t-il dit au site cleveland.com. Chaque semaine, je me sens de mieux en mieux et je suis capable d’en faire plus.»

Thomas a maintenu une moyenne de 28,9 points par match l’année dernière avec les Celtics.