Le Kunlun Redstar débarque à Montréal!

Samedi après-midi, au Centre Bell, les Canadiennes de Montréal amorceront une série de trois matchs historiques alors qu'elles recevront pour la première fois une équipe tout droit venue de Chine.

Elles s’appellent Lixue Xing, Beiwei Yu, Zhixin Liu ou même Yuqin Wang et elles sont joueuses professionnelles de hockey. Elles habitent à Shenzhen, en bordure de Hong Kong, en Chine, mais évoluent pourtant dans la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF).

Mesurant entre 5 pi 2 po et 5 pi 9 po, les joueuses du Redstar sont les nouvelles ambassadrices du hockey oriental. Elles font partie d’un groupe sélect parmi les 300 joueuses professionnelles de Chine.

Leur objectif est simple, soit de bâtir la meilleure équipe en vue des Jeux olympiques d’hiver 2022 qui se tiendront dans leur pays, à Pékin.

«Nous pratiquons à Shenzhen dans un énorme amphithéâtre qui peut accueillir 18 000 personnes. Nos installations sont dignes des pros, indique l’entraîneuse Margaret Murphy, reconnue pour son record de 318 victoires avec les Bears de l’Université Brown de 1989 à 2011. Nous visons maintenant les Jeux de 2022, à Pékin. Pas juste une participation, mais une médaille également.»

Parmi les 21 joueuses de la formation du Redstar, on retrouve deux Canadiennes, Melanie Jue et Jessica Wong, originaires respectivement de Vancouver et de Nouvelle-Écosse.

«Je suis à moitié Chinoise et je ne pouvais refuser cette opportunité. C’est une partie de mon héritage, a lancé l’ancienne porte-couleur d’Équipe Canada Junior. J’aime beaucoup mon expérience jusqu’à présent.»

Si certaines joueuses parlent uniquement le mandarin ou le cantonais et d’autres l’anglais, les membres du Redstar utilisent un langage universel pour communiquer entre elles, indique Murphy.

«On parle hockey! On leur montre des vidéos et des schémas sur des tableaux. J’ai aussi Sun Rui comme adjointe, l’une des meilleures joueuses de hockey en Chine, qui nous aide à communiquer avec les joueuses.»

L’été dernier, la LCHF ouvrait ses portes à deux nouvelles formations basées en Chine : le Kunlun Redstar et les Rays de Vanke. D’ici la fin de la saison, ce sera au tour des équipes nord-américaines d’effectuer un voyage en Asie pour y affrontrer les deux nouveaux clubs.

«On a joué à Vancouver, à Buffalo et à Toronto. On est présentement à Montréal et après, on retournera à Hong Kong. On peut dire qu’ont vit cinq à six semaines en Chine, puis cinq à six semaines dans nos valises!»

La LCHF compte sept équipes dans son circuit; les deux formations chinoises, les Canadiennes de Montréal, l’Inferno de Calgary, les Furies de Toronto, le Thunder de Brampton et les Blades de Boston.