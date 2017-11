Le chandail de Miguel Almiron est le plus populaire

La Major League Soccer (MLS) a précisé vendredi que le chandail du milieu de terrain de l’Atlanta United FC Miguel Almiron a été le plus vendu sur son site internet cette année.

Selon le palmarès des 25 dossards les plus populaires en 2017 diffusé par le circuit Garber, Bastian Schweinsteiger (Fire de Chicago) et Josef Martinez (Atlanta) complètent le trio de tête. Les places 4 et 5 sont occupées par Jordan Morris et David Villa, respectivement des Sounders de Seattle et du New York City FC.

Du côté du Toronto FC, Sebastian Giovinco est septième, derrière Clint Dempsey (Seattle). Les échelons 8 à 10 sont l’affaire de Kaka (Orlando City SC), Andrea Pirlo (New York City FC) et Nicolas Lodeiro (Seattle).

Par ailleurs, il n’y a aucun représentant de l’Impact de Montréal dans le top 25.