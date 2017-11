Les Canadiennes retrouveront les Américaines en finale

L’équipe canadienne féminine de hockey a signé une victoire de 4-0 contre la formation finlandaise, vendredi, à son troisième match de la Coupe des 4 nations qui est disputée à Tampa (Floride). Grâce à ce gain, la troupe de Laura Schuler s’assure d’une place en finale pour la médaille d’or dimanche dans un autre affrontement contre sa grande rivale, l'équipe américaine.

Brianne Jenner a ouvert la marque à cinq contre trois en première période. Marie-Philip Poulin, de Beauceville, a ensuite doublé l’avance en deuxième, elle aussi en avantage numérique, grâce à des passes de Meghan Agosta et de Brigette Lacquette.

Moins de quatre minutes plus tard, Jennifer Wakefield marquait à son tour. Sarah Nurse a inscrit le dernier but de la rencontre au milieu de la troisième période.

Avant leur victoire de vendredi, les Canadiennes avaient remporté leur premier match du tournoi, mardi, 9-0, contre la Suède. Poulin s’était démarquée avec un but et trois passes. Le lendemain, face aux États-Unis, le Canada s’était incliné 4-2.

«La Finlande est une équipe qui est disciplinée dans son système de jeu et il faut que nous soyons patientes en plus de souvent lancer sur leur filet», a soutenu la défenseure Lauriane Rougeau. «C’est ce qui a fait la différence aujourd’hui. Le but marqué en première période nous a donné un bon élan. Nous avons gagné la bataille des avantages et des désavantages numériques.»

L’attaquante Mélodie Daoust et la gardienne Ann-Renée Desbiens sont les autres Québécoises de l’équipe pour laquelle l’Ontarienne Geneviève Lacasse a signé le jeu blanc.

«Geneviève n’a pas reçu beaucoup de lancers, mais elle est beaucoup sortie du filet pour faire des passes aux défenseures, a poursuivi la joueuse de Beaconsfield. Nous n’avons pas besoin d’aller aussi loin dans notre zone, car nous savons qu’elle va jouer la rondelle et qu’elle va nous l’envoyer sur le bâton, ce qui nous aide beaucoup.»

Rougeau croit que la victoire de vendredi permettra à sa formation de bien préparer le match de dimanche où les Canadiennes affronteront non seulement les joueuses américaines, mais aussi une foule hostile.

«Nous savons que nous pouvons les battre. C’est toujours une grande rivalité entre les deux équipes. Il y aura beaucoup de drapeaux américains et nous allons nous imaginer que nous serons chez nous.»