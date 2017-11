Laurent Dubreuil se taille une place dans le groupe A

À sa première course de la saison en Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste, Laurent Dubreuil a pris le troisième rang du groupe B à l’épreuve du 500 mètres, vendredi, à Heerenveen, aux Pays-Bas.

N’étant pas nécessairement satisfait de sa performance, Dubreuil a inscrit un temps de 35,11 s. Seuls le Néerlandais Jan Smeekens (35,07) et le Coréen Jun-Ho Kim (35,09) l’ont devancé.

«Ce n’était pas vraiment une bonne course en fait, mais j’ai été assez bon pour réaliser mon objectif qui était de passer au groupe A, a mentionné le patineur de Lévis. Je n’ai pas patiné de la façon que j’aurais désiré, alors j’espère faire mieux demain [samedi]», a-t-il ajouté.

C’est grâce à sa troisième place du groupe B que Dubreuil peut revendiquer une place dans le groupe A pour la deuxième épreuve de 500 m du week-end.

«Je suis surtout content de mon départ. Demain (samedi), si je suis capable d’avoir un départ similaire et d’accélérer mon tour ensuite, je devrais faire une course un peu plus rapide, ce qui me permettrait de bien me placer», a-t-il indiqué.

Les Québécois Alex Boisvert-Lacroix et Alexandre St-Jean prenaient aussi part à ce 500 m du groupe B. Boisvert-Lacroix a fait un temps de 35,35 bon pour le septième rang et St-Jean a pris la 19e place avec un chrono de 35,66. Ils seront de retour sur la glace samedi pour un autre 500 m, toujours dans le groupe B.

Christopher Fiola et Olivier Jean devaient être en action plus tard vendredi pour les demi-finales du départ groupé.