La recette Dos Santos, celle de la victoire

Alors que l’Impact de Montréal a embauché son nouvel entraîneur cette semaine, un ancien pilote du club a été honoré aux États-Unis.

Marc Dos Santos, qui a mené l’Impact à un championnat en 2009, a été nommé entraîneur de l’année en NASL grâce aux succès de son équipe, les Deltas de San Francisco. D’ailleurs, la formation californienne dispute la finale du championnat dimanche soir, une rencontre diffusée gratuitement en ligne.

Dos Santos est trop souvent oublié quand on parle de soccer au Québec. Pourtant, tout ce que touche le Montréalais dans les dernières années se transforme en succès.

Le championnat USL à Montréal en 2009. Une finale de NASL avec le Fury d’Ottawa en 2015. Une finale en USL avec les Swope Park Rangers en 2016, puis une autre ce dimanche alors qu’il est à la tête des Deltas de San Francisco, une équipe qu’il a bâtie à 100%.

«Une partie du secret, c’est d’avoir une idée et une méthodologie de travail très, très définie, a expliqué Dos Santos en entrevue avec TVA Sports, vendredi. Depuis quelques années, j’ai des gens autour de moi qui travaillent très bien et qui ont des rôles très spécifiques au sein de notre personnel.»

La filière de l'Impact

Le Québécois s’est entouré de joueurs qu’il connaissait bien à San Francisco. Parmi eux, les anciens de l’Impact Maxim Tissot, Karl Ouimette et Kyle Bekker.

«En tant que club d’expansion, il a choisi des gagnants, des qui étaient prêts à passer à travers l’adversité», a constaté Tissot.

«Je pense que Marc est une cause de notre succès cette année, croit Ouimette. C’est à cause de lui qu’il y avait une belle chimie et une belle complicité sur le terrain.»

L’adaptation à une nouvelle ville a été plutôt facile pour Tissot et Ouimette puisque les deux joueurs ont été formés ensemble.

Maintenant, le trio québécois disputera la finale de la NASL dimanche. Un match contre le puissant Cosmos de New York.

«Tout s’est aligné pour nous pour qu’on puisse gagner le match : le fait qu’on joue à la maison, en finale à notre première année...» de souligner Tissot.

«C’est la troisième finale de Marc en trois ans. On aimerait lui donner une victoire.» - Maxim Tissot

«Cette année, on a joué quatre fois contre le Cosmos : on a annulé deux des matchs, perdu un autre 1-0 et gagné l’autre match 2-1», a rappelé Dos Santos.

Dos Santos connaît déjà sa prochaine destination

Peu importe le résultat de la finale, il pourrait s’agir du dernier match de la NASL, une ligue en difficulté. Dos Santos a déjà son plan pour la saison prochaine... mais il cultive le mystère.

«Je peux juste garantir que je serai dans une place où le monde va croire en moi, qui va me donner une sécurité pour le futur, me donner une joie et me rapprocher de ma famille parce que, ces dernières années, j’étais très loin d’eux.»

Peu importe où il se retrouve, gageons que le Montréalais saura appliquer sa recette gagnante.