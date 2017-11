Hugo Richard proclamé joueur par excellence du RSEQ

Le quart-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval Hugo Richard a été nommé joueur par excellence de la saison 2017 du football universitaire par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), vendredi, lors de la conférence de presse tenue en prévision de la Coupe Dunsmore.

Richard a ainsi obtenu le trophée Jeff Russel pour la deuxième fois de sa carrière. Il a récolté 2187 verges et 11 touchés par la voie aérienne, ajoutant 324 verges et sept touchés au sol. Le pivot a commis trois interceptions en huit matchs du calendrier régulier.

Le numéro 4 avait participé au Défi Est-Ouest disputé au PEPS en mai dernier avant de prendre part au camp d’entraînement printanier des Alouettes de Montréal dans le cadre du programme de développement des quarts canadiens de la LCF.

Le Rouge et Or à l’avant-scène

De son côté, le secondeur Kean Harelimana est devenu le quatrième joueur de suite du Rouge et Or à être nommé recrue de l’année du RSEQ après Adam Auclair (2016), Mathieu Betts (2015) et Richard (2014). Habillé à chacun des huit matchs des siens et partant dans cinq de ceux-ci,

Harelimana a terminé au quatrième rang de son club et au 34e échelon de la ligue pour le nombre de plaqués, soit 23,5. Il a également réussi un sac, en plus de rabattre deux passes et de récupérer un ballon échappé.

Auclair a quant à lui été choisi le joueur défensif de l’année avec une récolte de 41 plaqués, dont 32 en solo. L’ancien des Cougars de Champlain-Lennoxville a effectué trois interceptions et brisé deux passes.

Son coéquipier Betts a mis la main sur le prix de joueur de ligne de l’année, dominant le RSEQ pour le nombre de sacs avec 5,5. En trois campagnes avec le Rouge et Or, l’ancien des Spartiates du Vieux-Montréal a plaqué le pivot adverse à 26,5 reprises. L’ailier défensif étoile a cumulé 12,5 plaqués, dont huit en solo et six pour des pertes, tout en brisant six passes et en récupérant deux ballons échappés.

Enfin, Glen Constantin est l’entraîneur par excellence, ayant mené son équipe vers un 12e titre de saison régulière en 13 ans grâce à une fiche de 7-1. En 17 ans à la barre du Rouge et Or, il présente un dossier de 119-20 lors du calendrier régulier et de 44-10 en éliminatoires.

Autres honneurs

Ailleurs, deux porte-couleurs des Redmen de McGill ont été récompensés, soit Joel Houle et Daniel Adesegun. Ce dernier a été choisi la recrue offensive de l’année grâce à un total de 292 verges au sol en 49 courses. Il a pris le quatrième rang à McGill avec 15 réceptions pour 196 verges de gains. Son coéquipier Houle est le récipiendaire du prix du leadership et de l’engagement social du RSEQ, en vertu de son implication communautaire.

Par ailleurs, le titre de recrue défensive par excellence a été remis au demi de coin des Stingers de Concordia Khadeem Pierre. Il a disputé sept matchs et a accumulé 19 plaqués, ainsi que trois interceptions.

Finalement, le botteur des Carabins de l’Université de Montréal Félix Ménard-Brière a été élu joueur des unités spéciales par excellence. Celui-ci a conservé des moyennes de 61,2 verges sur les bottés d’envoi et de 45,4 verges sur les dégagements.

D’ailleurs, son équipe visitera le Rouge et Or dans le cadre de la Coupe Dunsmore, samedi à 14 h. Le duel sera présenté à la chaîne TVA Sports.