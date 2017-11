Hope Solo accuse Sepp Blatter de harcèlement sexuel

Hope Solo, gardienne de but de la sélection nationale américaine, accuse l’ex-président de la Fédération internationale de soccer (FIFA) Sepp Blatter de harcèlement sexuel à son endroit.

Solo a déclaré au journal portugais Expresso que Blatter a «agrippé ses fesses» lors de la cérémonie du Ballon d’Or, en janvier 2013. Contacté par The Guardian, l’ancien dirigeant a nié cette allégation par le biais d’un porte-parole, la qualifiant de «ridicule.»

L'athlète qui a porté les couleurs du Reign de Seattle en National Women’s Soccer League (NWSL) a indiqué que l’incident s’était produit quelques secondes avant qu’elle ne monte sur scène à Zurich, en Suisse, pour présenter le Ballon d’Or féminin à sa coéquipière de l’époque et championne du tournoi de soccer des Jeux olympiques d’été 2012 de Londres, Abby Wambach.

Déplorant que le harcèlement sexuel «se normalise», Solo a ajouté auprès du Guardian qu’elle était en «état de choc et complètement déstabilisée.»

«J’ai dû me ressaisir rapidement pour présenter à ma coéquipière le prix le plus important de sa carrière et célébrer avec elle ce moment, alors je me suis concentrée complètement sur Abby.»

Solo, 36 ans, a élevé sa voix avec celle de nombreuses autres personnalités le mois dernier pour dénoncer les agissements du producteur hollywoodien Harvey Weinstein, félicitant les victimes de leur courage.

«Pendant des années, les joueuses ont fréquenté et marié leurs entraîneurs universitaires, ce que des entraîneurs ne devraient évidemment pas faire, particulièrement pas avec une jeune joueuse», a-t-elle aussi dit à l’Expresso.

«Je ne l’ai pas vu qu’avec des entraîneurs. Je l’ai vu avec des préparateurs physiques, des médecins, des relationnistes et parmi les joueurs dans le vestiaire. Le problème est répandu.»

La gardienne la plus utilisée de l’histoire du soccer américain à 202 matchs et double championne olympique (2008, 2002) a expliqué qu’elle n’avait pas dénoncé l’incident impliquant Blatter parce qu’il s’était produit juste avant qu’elle ne se rende sur scène; elle ne se sentait pas assez confortable pour l’affronter.

Blatter purge une suspension de six ans infligée à lui et à Michel Platini à la suite de l’enquête sur le versement au profit du Français de deux millions de francs suisses (environ 1,8 million d'euros) en février 2011 pour une mission effectuée entre 1998 et 2002. L’homme de 81 ans a été élu cinq fois à la tête de la FIFA de 1998 à 2015. En 2004, il avait fait l’objet de critiques pour avoir exprimé son souhait de voir les joueuses porter des «shorts plus serrés comme au volleyball», notamment.

Solo, employée par l’équipe américaine à partir de 2000, n’a plus porté les couleurs de la sélection nationale depuis les derniers Jeux olympiques d’été 2016 de Rio à cause d’une suspension de six mois, imposée par les États-Unis pour avoir traité la formation suédoise de «tas de lâches» après une défaite en quarts de finale.