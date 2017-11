Filip Peliwo continue son bon travail au Challenger de Knoxville

Le Canadien Filip Peliwo a atteint le carré d’as du tournoi Challenger de Knoxville, au Tennessee, en disposant de l’Américain Taylor Fritz en deux manches de 7-6 (7) et 6-1 lors d’un match quart de finale, vendredi.

Conséquemment, le représentant de l’unifolié en découdra samedi avec le Suisse Henri Laaksonen, 103e raquette mondiale et deuxième favori de la compétition, pour une place en finale.

Issu des qualifications, Peliwo, classé 279e par le circuit de l’ATP, a réussi trois bris en six occasions aux dépens de la troisième tête de série de l’événement. Fritz, détenteur du 111e rang au monde, a dominé 9-4 au chapitre des as et a commis trois doubles fautes, comparativement à deux pour son rival.

Le gagnant a conservé un pourcentage d’efficacité de 66 % sur ses premiers services et a eu le dessus 74-63 pour le total de points enlevés.