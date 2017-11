Festival offensif à l'avantage des Islanders

À Sydney, Pascal Aquin a réalisé un tour du chapeau pour mener les Islanders de Charlottetown vers un gain de 8-5 face aux Screaming Eagles du Cape Breton.

Sullivan Sparkes a pour sa part ajouté deux buts à sa fiche.

Samuel Meisenheimer, Matthew Grouchy et Thomas Casey ont également fait scintiller la lumière rouge, dans la victoire.

La réplique des favoris de la foule est venue des bâtons de Ryan Francis, Brooklyn Kalmikov, Tyler Hylland et du capitaine Phélix Martineau qui a marqué deux fois.

Matthew Welsh a bloqué 37 rondelles pour mériter la victoire.

À l’autre bout de la patinoire, Kyle Jessiman a accordé cinq buts sur 15 tirs. En relève, Kevin Mandolese a cédé deux fois sur autant de lancers.

St-Laurent tranche le débat

Edouard St-Laurent a procuré une victoire de 4-3 au Drakkar de Baie-Comeau face aux Sea Dogs en tirs de barrage, vendredi soir, à Saint John.

Les visiteurs ont pris les devants en inscrivant trois buts en moins de six minutes en début de deuxième période. Jordan Martel a touché la cible à deux reprises alors que Gabriel Fortier a marqué un but et obtenu deux mentions d’aide.

Les Sea Dogs ont répliqué avec deux buts rapides. Daniel Hardie a égalé la marque en début de troisième pour forcer la tenue d’une prolongation.

Justin Blanchette a réalisé 49 arrêts devant la cage du Drakkar. À l’autre bout de la patinoire, Alex D’Orio a cédé trois fois sur 32 tirs.

Maher et Crossman dictent le ton

À Drummondville, Jordan Maher et Ethan Crossman ont chacun inscrit deux buts dans la victoire de 5-3 du Titan d’Acadie-Bathurst face aux Voltigeurs.

German Rubtsov a marqué l’autre but des visiteurs en plus de récolter deux mentions d’aide. Antoine Morand s’est lui aussi illustré dans la victoire en obtenant trois passes décisives.

Du côté des Voltigeurs, Robert Lynch, Bastian Eckl et Nicolas Beaudin ont touché la cible.

Le gardien Joseph Murcada a bloqué 27 tirs devant la cage du Titan. Son vis-à-vis Olivier Rodrigue a repoussé 29 des 34 lancers dirigés contre lui.

Denis Mikhnin sonne la charge

À Rimouski, Denis Mikhnin a récolté trois points dans la victoire de 4-1 de l’Océanic face aux Saguenéens de Chicoutimi.

L’attaquant russe a inscrit deux buts en plus d’obtenir une mention d’aide. Ses coéquipiers Charle-Edouard D’Astous et Yannik Bertrand ont également trouvé le fond du filet.

Chez les Saguenéens, Zachary Lavigne a été le seul marqueur.

Jimmy Lemay a été solide devant le filet de l’Océanic, repoussant 27 des 28 lancers dirigés en sa direction. À l’autre bout de la patinoire, les gardiens Alexis Shank et Zachary Bouthillier ont chacun alloué deux buts.

Troisième période fatale pour le Phoenix

À Moncton, les Wildcats ont marqué deux buts en troisième période pour venir à bout du Phoenix de Sherbrooke par la marque de 3-1.

Alors que le pointage était de 1-1, Brady Pataki a touché la cible à deux reprises, dont une fois dans un filet désert.

C’est Jonathan Aspirot qui a marqué l’autre but des siens, dans la victoire.

Nicolas Poulin a été l’autre buteur pour les visiteurs.

Mark Grametbauer a été solide devant la cage des favoris de la foule. Il a repoussé 27 des 28 rondelles dirigées vers lui.

De son côté, Evan Fitzpatrick a cédé deux fois sur 24 tirs.

Les Olympiques gâtent leurs partisans

À Gatineau, Jeffrey Durocher a marqué deux buts pour mener les Olympiques vers un gain de 6-1 face aux Cataractes de Shawinigan.

C’est Anthony Beauchamp qui a ouvert la marque pour les Olympiques. Pier-Olivier Lacombe, Alec Malo et Charles-Antoine Roy ont été les autres buteurs, dans la victoire.

Gabriel Denis a été le seul joueur des visiteurs qui est parvenu à déjouer Mathieu Bellemare.

Ce dernier a repoussé 27 des 28 rondelles dirigées vers lui pour mériter la victoire.

À l’autre bout de la patinoire, Mikhail Denisov a cédé six fois sur 36 tirs.