En route vers le record pour le moins de bagarres dans la LNH

Les bagarres sont en baisse et la Ligue nationale de hockey (LNH) se dirige, en 2017-2018, vers un record pour le moins de combats en une saison.

En suivant la moyenne d’environ une bagarre aux quatre rencontres jusqu’à maintenant (0,24/match), on projette un total de 303 affrontements individuels, soit encore moins que les 347 combats de 2012-2013, la saison écourtée par le plus récent lock-out.

Le commentaire de Renaud Lavoie

«Peut-être que c’est moi qui suis vieux jeu, qui s’ennuie d’une certaine époque, mais je me dis en regardant certains matchs qu’il ne se passe pas grand-chose. Le hockey de l’Ouest est différent du hockey de l’Est; des fois, ça met du piquant dans une sauce qui ne goûte plus grand-chose, épurée au maximum.»

Le commentaire de Dany Dubé

«Les joueurs maintenant sont tellement en forme et sont physiquement beaucoup plus forts et entraînés qu’avant. C’est beaucoup plus dangereux de recevoir un coup de poing au visage aujourd’hui qu’à l’époque. Un coup de poing peut faire basculer une vie.»