Duel au sommet pour les frères Harelimana

Brian, 21 ans, est né au Kenya, tandis que Kean, 20 ans, a vu le jour en Afrique du Sud. Le premier évolue pour les Carabins, le second pour le Rouge et Or.

Même s’ils sont très près l’un de l’autre, les frères Harelimana ont convenu qu’ils ne se parleraient pas cette semaine en marge de la finale provinciale entre les deux puissances du football universitaire québécois.

«Nous nous sommes parlés dimanche soir, je faisais de la vidéo et je venais de voir son match de demi-finale entre Laval et Sherbrooke, a raconté Brian. Je l’ai appelé. Je lui ai dit qu’il avait eu un bon match. Il m’a parlé de comment ça s’est passé. Ensuite, je lui ai dit: “ça suffit, on se parlera samedi après la game”. Il était d’accord avec moi. C’est un gros match et on veut être concentrés sur ce qu’on doit faire.»

Les deux frères évoluent au poste de secondeur de leur formation respective. Ainsi, l’un n’aura pas à plaquer l’autre pendant la partie. C’est déjà ça de gagné.

«Ma mère et mon beau-père vont venir au match de samedi, a noté Brian. C’est toujours difficile quand ils viennent nous voir jouer. Au moins, on joue les deux en défensive. Pendant un match, ils encouragent toujours la défensive. Mais à la fin de la journée, ils vont devoir en consoler un et féliciter l’autre.»

Un parcours similaire

Ce problème n’existait pas avant cette saison, car les deux frères Harelimana jouaient constamment dans la même organisation. Ce fut d’abord avec le club d’Alexander Park, dans Pierrefonds, puis, à la suite d’un déménagement, avec les Blues de Chomedey, à Laval. Ils ont ensuite évolué ensemble au niveau scolaire pour les Loups de l'École secondaire Curé-Antoine-Labelle et chez les Cheetahs de Vanier, sur le circuit collégial.

«Nos chemins se sont séparés à l’université», de laisser tomber Brian.

Mais pourquoi Kean a-t-il choisi le Rouge et Or?

«Il avait le choix entre Montréal et Laval, a expliqué le grand frère. Je sentais qu’il avait un petit penchant vers Laval. Il avait vraiment aimé sa visite là-bas et il y a un de ses bons amis, Zack Fitzgerald, qui a aussi décidé d’aller avec le Rouge et Or.»

«J’ai été le premier à qui il a dit qu’il s’en allait avec le Rouge et Or. Au début, c’est sûr que j’étais un petit peu déçu. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas venir jouer avec moi. Ç’a été difficile à avaler, mais avec le temps, j’ai accepté sa décision. L’important, c’est qu’il grandisse et qu’il ait du plaisir.»

À qui le championnat?

Brian Harelimana souhaite évidemment le meilleur pour son petit frère, sauf peut-être en vue du match de samedi.

«C’est un match de championnat, donc c’est certain que ç’a une importance pour moi et pour lui», a indiqué Brian.

Étrangement, à travers les années, les deux frères n’ont jamais gagné de championnat ensemble. Certes, Brian se souvient d’une lointaine conquête quand il était plus petit, mais cette année-là, son frangin «était dans la catégorie plus basse».

Cette fois, lors de ce grand duel entre les Carabins de l'Université de Montréal et le Rouge et Or de l'Université Laval, un seul remportera le match le plus important de sa jeune carrière. Mais peu importe le résultat de la rencontre, la maman Emma Utuza et le beau-père Fernando Di Caprio applaudiront chaleureusement des deux côtés.

Un peu plus loin, au Rwanda, il y aussi le père biologique Faustin, que les frères Harelimana vont visiter à l’occasion, qui sera sans doute très fier de ses deux fils.

L’un gagnera, l’autre perdra, mais les deux seront toujours les frères Harelimana. Et qui sait si un jour ils ne se retrouveront pas chez les professionnels?