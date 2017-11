Domination totale des Remparts

Un jeu de puissance efficace, un franc-tireur qui poursuit sur sa lancée et un gardien en forme, les Remparts ont servi une leçon aux Foreurs de Val-d’Or en l’emportant aisément 3-0, vendredi soir, au Centre Vidéotron.

Il y a de ces matchs où tout roule sur des roulettes. Ce fut le cas pour les Diables rouges dans cet affrontement, ne donnant pratiquement rien à leurs jeunes rivaux de l’Abitibi. À preuve, il aura fallu près de 35 minutes pour que les Foreurs décochent un deuxième tir en période médiane!

Derek Gentile, en avantage numérique, et Luke Kirwan, après avoir profité d’un cafouillage de David Noël dans sa zone, ont pavé la voie dès la première période à cette 15e victoire en 21 rencontres. Les Remparts détiennent maintenant une priorité de trois points au sommet du classement général.

«Nos premières périodes étaient souvent un problème, mais ce fut tout le contraire cette fois et on a sorti fort. Notre première période a dicté le reste du match. Ce fut un bel effort de tout le monde», a louangé le capitaine Matthew Boucher, auteur du troisième filet dans une cage abandonnée, son 10e de la campagne.

«On aime ça jouer avec de la vitesse et je pense que cela a été l’une de nos meilleures périodes J’ai adoré notre vitesse d’exécution et la manière dont on a fait les choses. On s’est impliqués. Je pense que Robidoux a donné le ton en finissant ses mises en échec, et ce, jusqu’à la dernière seconde. On a vraiment joué du bon hockey», a enchainé l’entraîneur Philippe Boucher, lançant des fleurs au vétéran Étienne Montpetit, qui a repoussé 28 rondelles entre les poteaux pour les Foreurs.

De l’autre côté, Dereck Baribeau s’est amusé contre ses anciens coéquipiers, effectuant 14 arrêts pour enregistrer son deuxième jeu blanc de la campagne. C’est lui-même qui avait exprimé le souhait auprès du coach d’affronter les Foreurs en dépit de la série de trois matchs en autant de jours des siens.

Kirwan ne dérougit pas

En déjouant Montpetit en échappée, Kirwan a atteint la barre des 10 buts, et ce, à son 11e match depuis son arrivée dans la Vieille Capitale, comme quoi l’Américain qui s’est amené à titre d’agent libre depuis la Ligue de l’Ontario (OHL) a retrouvé la touche offensive dont Boucher vantait lors de son acquisition. Comment expliquer que l’attaquant de 20 ans ait été boudé par l’ensemble des formations du circuit ontarien ?

«Moi, je les remercie! Il y a beaucoup de bons joueurs en Ontario et je n’enlève rien à Luke en disant ça. Ils établissent peut-être leurs joueurs de 20 ans plus rapidement que nous et ils ont peut-être plus d’options. Il ne fallait pas lui injecter du talent, il fallait le mettre en confiance et le mettre dans un rôle qui était propre à lui. On n’avait pas un tireur de cette qualité», a rappelé le mentor québécois.

Kirwan a vanté l’apport de ses compagnons de trio Derek Gentile et Philipp Kurashev.

«Je veux juste contribuer aux succès de l’équipe et j’aime tout ce qui touche cette équipe. C’est un environnement gagnant. On se complète bien sur notre trio. Ils sont tous les deux bons avec la rondelle et moi je me démarque et je tire», a souligné le patineur de Syracuse, blanchi seulement deux fois en 11 sorties.

En vitesse

Exceptionnellement, les Remparts accueilleront les Huskies de Rouyn-Noranda à 19h, samedi soir, en raison de la tenue de la finale de la Coupe Dunsmore, pour conclure leur programme triple de la semaine.

Philippe Boucher estimait d’ailleurs que le choix de passer la nuit de mercredi à jeudi à Rimouski pour la rencontre du lendemain a contribué à cette prestation endiablée.

«J’espère que ça nous aidera demain (samedi soir), car le but est d’avoir du gaz pour ce match. Le but était de bien structurer nos choses pour jouer trois bons matchs et à date, on en a deux bons de joués», a lancé le grand patron des opérations hockey.