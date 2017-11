David Beckham tout près du but

L'ancien joueur-vedette David Beckham devrait obtenir l’une des concessions d’expansion de la Major League Soccer (MLS) au cours des prochains mois et amener celle-ci dans la ville de Miami.

Le porte-parole du circuit, Dan Courtemanche, a confirmé au réseau BBC que Beckham et son groupe d’investisseurs avaient fait le nécessaire pour mettre en place une équipe au sud de la Floride.

«Nous devrions faire une annonce officielle à propos du lancement d’une équipe d’expansion à Miami dans les prochains mois», a dit Courtemanche, vendredi.

«David et ses partenaires ont mis une quantité significative de temps et de ressources pour tout mettre en place dans le but d’implanter une équipe de soccer d’élite et un stade à Miami. [...] Nous avons hâte de travailler avec David, Todd Boehly [qui sera l’actionnaire majoritaire] et leurs partenaires pour finaliser le plan d’expansion.»

Le commissaire de la MLS, Don Garber, avait par ailleurs indiqué au mois d’août que le projet de l’ex-vedette du Galaxy de Los Angeles s’approchait de la ligne d’arrivée.

Douze groupes tentent leur chance dans le but d’obtenir un club et la MLS compte créer quatre nouvelles formations, en plus de celles existantes et annoncées. Le Los Angeles FC deviendra notamment la 23e équipe du circuit en 2018.