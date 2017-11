Coupe Dunsmore : nouvel épisode de la rivalité Carabins-Rouge et Or

Pour une cinquième année consécutive, le Rouge et Or de l'Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal feront les frais de la finale de la coupe Dunsmore, samedi à 14h au stade Telus.

Les quatre dernières confrontations en finale de la conférence Québec se sont toujours terminées par un écart de trois points ou moins.

Les entraineurs des deux équipes ont fait appel à des analogies pour mieux définir leur rivalité.

Pour l’entraîneur-chef des Carabins, Danny Maciocia, qui a dirigé en Alberta dans la Ligue canadienne de football (LCF), les matchs Laval-Montréal sont aussi intense ou plus que les duels entre les Stampeders de Calgary et les Eskimos d'Edmonton. Pour Glen Constantin, du Rouge et Or, les parties entre les rivaux de la 20 sont autant sinon plus intenses que les matchs de la coupe Vanier.

Si l'année dernière, le Rouge er Or avait remporté la finale de la coupe Dunsmore de manière dramatique avec un jeu truqué qui fait encore jaser, les entraineurs ont été discrets sur la stratégie pour le match de samedi.

«Je vais dire qu'on va faire un jeu truqué pour déjouer Danny», a dit Constantin en rigolant en entrevue avec TVA Sports vendredi, alors que son vis-à-vis a ajouté : «Moi, je me prépare à leur jeu truqué.» À voir dans la vidéo ci-dessus.

Le gagnant du match de demain affrontera le champion de l'Ouest (Calgary ou UBC) dans la demi-finale canadienne le 18 novembre.