Conor McGregor s’en prend à un arbitre

Conor McGregor a une fois de plus fait parler de lui en raison d’une prise de bec avec l’arbitre Marc Goddard lors d’un gala de l’organisation Bellator, vendredi.

McGregor, présent pour encourager son ami Charlie Ward lors du Bellator 187 à Dublin, n’a pas hésité à sauter dans l’octogone à la suite de la victoire de son favori. L’arbitre lui a toutefois ordonné de quitter le ring, ce qui n’a pas plus à «The Notorious».

Les deux hommes se sont ensuite confrontés avant que le pugiliste ne soit escorté hors de la surface de combat. Voyez la scène dans la vidéo ci-dessous :

Madness in Dublin thanks to @TheNotoriousMMA!!! DO NOT miss #Bellator187 TONIGHT on @spike 9/8c pic.twitter.com/BGWcOBDvFb