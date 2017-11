Cette semaine dans l’univers de la WWE : On célèbre de nouveaux champions à Raw et à SmackDown Live

Publié aujourd'hui à 10h21

Mis à jouraujourd'hui à 10h41

Le moment « Oui, Oui, Oui! » de la semaine

Je décerne mon moment « Oui, Oui, Oui! » aux lutteurs de la division du Royaume-Uni qu’on ne voit malheureusement pas assez souvent. J’ai eu la chance de voir Pete Dunne à l’œuvre en personne et c’est tout un lutteur. Dunne, Tyler Bate, Mark Andrews sont tous des lutteurs qui gagnent à être connus et que je verrais bien autant à 205 Live qu’à NXT.

Le « KO » de la semaine

Je donne mon « KO » de la semaine à l’équipe de Raw. Depuis deux, trois semaines, on voit les talents de SmackDown Live prendre d’assaut ou intervenir dans des combats à Raw. Cependant, on ne voit pas l’inverse. J’aimerais voir une prise d’assaut rouge à SmackDown Live, il me semble que ça intensifierait la rivalité entre les deux émissions à l’aube du Survivor Series.

Ce que vous devez savoir

La Barre, Sheamus et Cesaro, sont devenus les nouveaux champions par équipe de Raw en défaisant Le Shield, composé de Seth Rollins et de Dean Ambrose. Il s’agit d’un troisième règne pour le duo européen. On a aussi complété l’équipe de Raw pour le Survivor Series.

Vidéo de la semaine

Découvrez le « Cogneur » Pete Dunne!

Tweet de la semaine

Les nouveaux champions ne font pas juste mettre la barre haute, ils sont La Barre!

Résultats rapides

Manchester, Angleterre

• Le directeur général Kurt Angle a informé Le Miz que Braun Strowman a accepté de faire partie de l’équipe Raw à Survivor Series, car il lui a promis un combat contre Le Miz à Raw.

• Jason Jordan a défait Elias dans un match où l’utilisation d’une guitare est à l’enjeu. Le vainqueur peut alors utiliser la guitare sur son adversaire.

• La Barre, Sheamus et Cesaro, ont demandé et obtenu un match de championnat par équipe à Angle.

• Asuka a vaincu Stacy Coates. Après le combat, la capitaine de l’équipe féminine de Raw Alicia Fox a annoncé qu’Asuka ferait partie de l’équipe.

• Samoa Joe a attaqué Titus O’Neil et Apollo Crews

• Finn Balor contre Samoa Joe s’est soldé par un double compte à l’extérieur. Angle a alors nommé les deux gladiateurs dans son équipe pour Survivor Series.

• Kurt Angle a appelé le directeur général de SmackDown Live Daniel Bryan pour s’excuser de ce qui lui était arrivé la semaine dernière. Il a aussi nommé Jason Jordan dans l’équipe de Raw, complétant ainsi son équipe.

• Sasha Banks et Bayley ont battu Nia Jax et Alicia Fox. Après le combat, Fox a nommé Banks dans son équipe.

• Braun Strowman a vaincu Le Miz dans un match qui n’était pas pour le titre Intercontinental. Kane est intervenu dans le combat contre Strowman.

• Le champion WWE du Royaume-Uni Pete Dunne a défait le champion mi-lourds Enzo Amore dans un match où les titres n’étaient pas en jeu.

• On a annoncé que Roman Reigns, Brock Lesnar et Paul Heyman seront de retour la semaine prochaine.

• Sheamus et Cesaro ont vaincu les champions par équipe de la WWE Seth Rollins et Dean Ambrose pour remporter les titres. Les New Day sont apparus dans la foule et Xavier Woods a mentionné qu’il y aurait une autre prise d’assaut de la part de SmackDown Live. Angle et plusieurs lutteurs et lutteuses de Raw sont arrivés à la rescousse. Aussitôt que New Day ont quitté, Sheamus a frappé Rollins avec la botte irlandaise pour remporter le combat.

Ce que vous devez savoir

L’homme phénoménal, A.J. Styles est devenu le nouveau champion de la WWE en défaisant Jinder Mahal, dans l’un des rares changements de titre à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Styles affrontera donc Brock Lesnar à Survivor Series le 19 novembre prochain. De plus, John Cena fera partie de l’équipe SmackDown lors de cet événement.

Vidéo de la semaine

Un nouveau champion à SmackDown Live!

Tweet de la semaine

La bataille des sexes!

Résultats rapides

Manchester, Angleterre

• Shane McMahon a affirmé qu’il blâme Stephanie McMahon et Kurt Angle pour ce qui est arrivé à Daniel Bryan à Raw la semaine précédente.

• Kofi Kingston, accompagné de Big E. et Xavier Woods a battu Sami Zayn, accompagné de Kevin Owens.

• Randy Orton a vaincu Rusev, accompagné d’Aiden English.

• Becky Lynch a défait James Ellsworth, accompagné par Carmella.

• Shane McMahon a ordonné un match la semaine prochaine entre Natalya et Charlotte Flair, et la gagnante se méritera un combat de championnat féminin.

• Chad Gable et Shleton Benjamin ont vaincu les champions par équipe Les Usos par compte à l’extérieur.

• Un autre combat est annoncé pour la semaine prochaine, cette fois-ci entre Baron Corbin qui défendra son titre des États-Unis face à Sin Cara. Le gagnant affrontera Le Miz à Survivor Series.

• A.J. Styles a défait le champion de la WWE Jinder Mahal, accompagné par les frères Singh, pour ainsi devenir le nouveau champion de la WWE.

Ce que vous devez savoir

Puisque l’émission est diffusée de Manchester, c’est la thématique 205 Live vs division Royaume-Uni, alors que Jack Gallagher, Mark Andrews, James Drake, Joseph Conners et Tyler Bate font une rare apparition à l’émission. 205 Live est sortie victorieuse de ce challenge.

Vidéo de la semaine

Un autre membre de la division du Royaume-Uni, Tyler Bate!

Tweet de la semaine

Les Anglais impressionnent!

Résultats rapides

Manchester, Angleterre

• Kalisto a défait Jack Gallagher

• Cedric Alexander et Mark Andrews ont battu James Drake et Joseph Conners

• Le champion mi-lourds de la WWE Enzo Amore a vaincu Tyler Bate dans un match qui n’était pas pour le championnat.

Ce que vous devez savoir

On se prépare de plus en plus pour l’événement spécial du 18 novembre alors que Kairi Sane, Velveteen Dream et Roderick Strong ont tous monté leur jeu d’un cran, tandis que des jeunes équipes comme la Machinerie Lourde et les Profiteurs de Rue font bonne impression.

Vidéo de la semaine

Deux aspirantes au titre féminin de NXT

Tweet de la semaine

Il n’y a rien de léger dans La Machinerie Lourde

Résultats rapides

Winter Park, Floride

• La Machinerie Lourde (Otis Dozovic et Tucker Knight) a défait Chris Payne et Sean Maluta.

• Ember Moon a défié Mercedes Martinez à un combat la semaine prochaine.

• Kairi Sane a vaincu Billie Kay, accompagnée de Peyton Royce.

• Le directeur général William Regal a ajouté un combat à NXT Take Over : War Games du 18 novembre, entre Kassius Ohno et Lars Sullivan.

• Velveteen Dream a battu Cezar Bononi.

• Un autre combat est annoncé pour la semaine prochaine entre les Profiteurs de Rue (Angelo Dawkins et Montez Ford) et l’équipe composée de Tino Sabbatelli et Riddick Moss.

• Roderick Strong a défait Adam Cole par disqualification

Vidéo de la semaine

Maryse magasine...à Tokyo!

Tweet de la semaine

Quand Maryse aime, elle aime!

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

