Carey Price ne reviendra pas cette semaine

Tout indique que Carey Price ne sera pas de retour face aux Sabres, samedi, à Montréal.

Le gardien des Canadiens s’est de nouveau entraîné en solitaire avant ses coéquipiers, vendredi matin, durant une quarantaine de minutes.

On devrait donc attendre à la semaine prochaine avant de le revoir devant le filet du CH.

Carey Price s'entraîne de nouveau avec Stéphane Waite ce matin.@CP0031 is back out there solo working with Stephane Waite again this morning. #GoHabsGo pic.twitter.com/75B4HaakZ5