Carabins-Rouge et Or : le face-à-face

Quatre duels de la Coupe Dunsmore de suite, deux victoires de chaque côté : qui des Carabins de l’Université de Montréal ou du Rouge et Or de l’Université Laval brisera cette égalité, samedi à Québec lors de la grande finale du football du Réseau de sport étudiant du Québec (RSEQ)?

Carrément imprévisible. Chaque fois depuis quatre ans, des scénarios hollywoodiens ont eu lieu pour déterminer le vainqueur de ces rencontres ultimes, par des écarts de trois points ou moins par-dessus le marché.

Cette saison, les Carabins ont remporté le premier duel entre les deux équipes tandis que le Rouge et Or a dominé le second. Comment prédire qui l’emportera?

Voyez le match de la coupe Dunsmore sur TVA Sports à 14h, samedi; avant-match 13h30.

FACE-À-FACE

ATTAQUE

Avantage : Rouge et OR

L’analyse de l’expert Charles-Antoine Sinotte (TVA Sports) : «Le Rouge et Or en ce moment est à pleine vitesse. Le quart-arrière Hugo Richard vient de rafler le titre de joueur par excellence.»



DÉFENSE

Avantage : Rouge et Or

Charles-Antoine Sinotte : «On est en mesure de forcer beaucoup de revirements. Dans les trois dernières semaines, défensivement, le Rouge et Or a signé trois jeux blancs consécutifs, très rare au football.»



UNITÉS SPÉCIALES

Avantage : Carabins

Charles-Antoine Sinotte : «L’attaque des Carabins ne produit pas depuis un mois. Dans les deux dernières semaines, c’est le troisième tiers qui a contribué. On a excellent botteur, Félix Ménard-Brière, qui appartient aux Blue Bombers de Winnipeg [dans la Ligue canadienne de football (LCF)]. Il va faire froid, on annonce 1°C et du vent. Les bottés de dégagement et le positionnement sur le terrain sont cruciaux, tout comme les retours. Surveillez Khalil Kerr, le numéro 6 des Carabins, joueur par excellence du circuit sur les unités spéciales.»



ENTRAÎNEURS

Avantage : Aucun

Charles-Antoine Sinotte : «Impossible à départager. Ce sont les deux meilleurs entraîneurs de football au Canada, tous niveaux confondus.»



IMPONDÉRABLES

Avantage : Aucun

Charles-Antoine Sinotte : «Le Rouge et Or aura 13 000 ou 14 000 partisans derrière lui, mais les Carabins adorent se faire détester à Québec. On y a gagné deux coupes Dunsmore par le passé.»