Autopsie des deux buts refusés

Publié aujourd'hui à 12h46

Mis à jouraujourd'hui à 12h48

Jeudi face au Wild, les Canadiens se sont fait refuser deux buts. Analysons les deux décisions.

À 6:21 de la première période, Karl Alzner a frappé une rondelle au vol alors qu’il appuyait l’offensive. Premièrement, il est important de savoir que la LNH demande de toujours rendre une décision sur la patinoire avant d’utiliser la reprise vidéo, et ce afin de s’assurer d’une décision dans l’éventualité où la reprise ne serait pas concluante.

Un premier filet refusé à Karl Alzner - TVA Sports

Si vous regardez la vidéo, vous pouvez constater que l’arbitre se trouve du même côté qu'Alzner et il a donc dans son champ de vision le bâton, la rondelle et le filet. Pour refuser un but, la rondelle doit être touchée plus haut que la barre horizontale. Même s’il est un peu penché sur sa gauche, Alzner touche la rondelle plus haut que ses épaules, ce qui suppose également plus haut que la barre transversale. En traitant toutes ces informations rapidement, l’arbitre a rendu une décision rapide avec assurance ne laissant aucun doute sur le fait qu’il avait bel et bien vu le jeu. La LNH a par la suite confirmé la décision des officiels.

Mais afin d’éviter toute controverse, il serait plus facile de ne pas se fier à la barre horizontale et de revenir au contact au-dessus des épaules. Il est vrai que la hauteur serait différente entre un Weber et un Byron, mais il serait plus facile d’être concluant à la reprise vidéo éliminant toute zone grise.

À 15:00 de la troisième période, Charles Hudon a marqué un but alors qu’il se trouvait dans le demi-cercle du gardien du Wild. L’entraîneur Bruce Boudreault a décidé de contester la décision pour obstruction sur le gardien.

But refusé à Charles Hudon - TVA Sports

Quand les arbitres révisent un jeu afin d’établir s’il a bel et bien eu de l'obstruction sur le gardien, ils se posent trois questions.

1. Est-ce que Hudon a pénétré dans le demi-cercle par lui-même ou il a été poussé?

2. Est-ce que le contact aurait pu être évité?

3. Est-ce que le gardien a eu la chance de se repositionner pour faire son travail?

Les réponses aux deux premières questions sont assez claires. Hudon s’est dirigé seul au filet sans jamais être poussé et il aurait pu éviter le contact avec Dubnik.

C’est en se posant la troisième question que le jugement des arbitres entre en ligne de compte. Hudon entre en contact avec le gardien du Wild se retrouvant à cheval au-dessus de sa jambière droite. Peu de temps après, Dumba entre aussi en contact avec Dubnik le poussant un peu plus creux dans son demi-cercle. Lorsqu’Hudon tente de pousser la rondelle sur son deuxième lancer il frappe aussi la jambière du gardien du Wild le déstabilisant un peu plus. Dubnik n’a jamais eu la chance de se repositionner suite au premier contact. Si j’avais été dans les patins des arbitres, considérant tous ces facteurs, c’est la décision que j’aurais rendue.