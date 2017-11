Une motivation pour Noël

La décision d’ignorer David Noël parmi la sélection de la LHJMQ qui se mesurera aux Russes, la semaine prochaine, en a surpris plusieurs.

Pour le défenseur des Foreurs de Val-d’Or, rien ne sert de se faire du mauvais sang avec cette situation, qu’il entend plutôt retourner à son avantage.

Noël figure parmi les meilleurs pointeurs à sa position à travers le circuit Courteau depuis le début de la saison, ayant même occupé le premier rôle avant d’être dépassé par Olivier Galipeau, des Saguenéens, et Nicholas Welsh, des Wildcats.

«Ça m’a fait réfléchir un peu, mais je n’ai pas pris ça en déception. J’ai plus pris ça en motivation afin de jouer encore mieux pour démontrer que je suis capable d’être là-dedans. Je ne veux pas dire qu’ils ont fait de mauvais choix, mais disons que ça m’a juste plus motivé. C’est derrière moi et je me concentre sur mon jeu avec les Foreurs», a répondu honnêtement l’arrière de Québec.

Flair offensif

Âgé de 18 ans, Noël dispute sa deuxième campagne chez les juniors. La confiance acquise à son année recrue, sa sélection en cinquième ronde par les Blues de St. Louis et sa participation au camp d’entraînement de l’équipe ont été des facteurs déterminants dans sa progression des derniers mois.

«Les coachs et l’organisation me font beaucoup confiance. Ils me laissent plus aller. Ça arrive que je commette des fautes, ça fait partie de mon jeu, mais j’essaie de diminuer le niveau de fautes dans les matchs. J’ai un bon flair offensif et les points suivent tout seuls. Puis, collectivement, ça va de mieux en mieux », a émis celui qui a amassé sept buts et 11 passes en 19 parties.

Camp enrichissant

Noël a apprécié son court mais enrichissant séjour dans le Missouri au mois de septembre.

«Ça m’a fait grandir en tant qu’individu et joueur. J’ai trouvé que les joueurs avaient une grande classe en me saluant dans les corridors, même s’ils ne me connaissaient pas. Ils m’ont dit de prendre de la masse musculaire et d’exécuter plus vite, car j’ai tendance à étirer des jeux.» Ce qu’il s’efforce de faire depuis.