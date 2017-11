Un premier but émouvant pour Brian Boyle

L’attaquant des Devils Brian Boyle a vécu un moment chargé en émotions, jeudi soir, lorsqu’il a marqué son premier but de la saison.

Le vétéran, qui a récemment appris qu’il était atteint de la leucémie myéloïde chronique, a effectué un retour au jeu le 1er novembre. À son cinquième match, il a finalement marqué.

«Je n’ai jamais pleuré après avoir marqué un but», a-t-il expliqué, en entrevue lors d’un entracte.

«Les gars, mon épouse, mes enfants, ils sont passés à travers beaucoup de choses (depuis le diagnostic)... mes parents, mes frères et sœurs... c’est une belle sensation. Espérons que ça nous aidera à gagner ce soir.»

Brian Boyle admits he cried after scoring first goal since returning from chronic myeloid leukemia. Pretty special. pic.twitter.com/4J4Py8SABt