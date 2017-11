MLS : quelques blessés de guerre sous le bistouri

L’attaquant du Fire de Chicago Michael de Leeuw a été opéré jeudi pour faire traiter une déchirure ligamentaire au genou gauche.

Le principal intéressé devra se soumettre à une convalescence de six à huit mois. De Leeuw a subi cette blessure pendant le match du 30 septembre contre le New York City FC. Cette saison, il a obtenu trois buts et huit mentions d’aide en 30 parties.

Par ailleurs, trois porte-couleurs du FC Dallas sont récemment passés sous le bistouri, soit Michael Barrios, Jesus Ferreira et Victor Ulloa.

Barrios a été traité pour un problème au pied droit et devrait être rétabli dans quatre semaines.

De son côté, Ferreira était aux prises avec une déchirure du ménisque du genou droit. L’athlète de 16 ans, qui a disputé sa première joute en carrière dans la Major League Soccer le 3 juin, reprendra l’entraînement dans un à quatre mois, dépendamment de sa progression.

Enfin, Ulloa était ennuyé par une hernie sportive. Il devrait être remis complètement d’ici quatre à six semaines.