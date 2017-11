Martin Reway s’entend avec une équipe de la KHL

Martin Reway s’est trouvé une nouvelle équipe.

Le choix de quatrième tour des Canadiens de Montréal au repêchage de 2013 poursuivra sa carrière dans la KHL avec le HC Slovan de Bratislava, en Slovaquie.

Il terminera la saison en cours avec cette formation.

Martin Reway agreed on a contract till end of the season with #hcslovan #welcome @khl @khl_eng #VerniSlovanu pic.twitter.com/V5Tvclxhnq